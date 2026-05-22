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Warsh prêtera serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale, a annoncé la Maison Blanche
information fournie par Reuters•22/05/2026 à 00:28
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage
automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à
l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La cérémonie d'assermentation du nouveau
président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, est prévue
vendredi à 11h00 (heure de l'Est) (15h00 GMT), a annoncé jeudi
la Maison Blanche.
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