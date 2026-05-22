Warsh prêtera serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale, a annoncé la Maison Blanche

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La cérémonie d'assermentation du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, est prévue vendredi à 11h00 (heure de l'Est) (15h00 GMT), a annoncé jeudi la Maison Blanche.