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Warsh prêtera serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale, a annoncé la Maison Blanche
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 00:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La cérémonie d'assermentation du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, est prévue vendredi à 11h00 (heure de l'Est) (15h00 GMT), a annoncé jeudi la Maison Blanche.

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