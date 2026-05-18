Warsh prêtera serment en tant que président de la Réserve fédérale vendredi à la Maison Blanche

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* Kevin Warsh prend la tête de la Fed alors que l'inflation, alimentée par la guerre et les droits de douane, s'accélère

* Powell restera au conseil d'administration de la Fed jusqu'à la fin de l'enquête pénale

* La première réunion de politique monétaire de Warsh est prévue pour la mi-juin

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Kevin Warsh prêtera serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale américaine devant le président Donald Trump, a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche, clôturant ainsi le processus de nomination de cet avocat et financier de 56 ans à la tête de la banque centrale, alors que celle-ci est confrontée à une inflation croissante qui pourrait compliquer la mise en œuvre des baisses de taux d’intérêt tant souhaitées par Trump. Warsh succède à Jerome Powell, dont le mandat de huit ans à la tête de la Fed a officiellement pris fin vendredi, bien qu’il prévoit de rester membre du Conseil des gouverneurs jusqu’à ce qu’il soit convaincu que l’enquête pénale menée à son encontre par l’administration Trump soit complètement close. Powell a prêté serment vendredi en tant que président par intérim afin de combler le vide à la tête de l’institution jusqu’à l’entrée en fonction officielle de Warsh. L'enquête sur Powell, centrée sur les dépassements de coûts liés à la rénovation du complexe du siège de la Fed à Washington, a constitué pendant un certain temps un obstacle à la confirmation de Warsh par le Sénat. L'enquête a toutefois été réglée à la satisfaction d'un sénateur républicain qui s'y opposait, et le Sénat au complet a confirmé Warsh , lors d'un vote qui a suivi presque les lignes de parti, le 13 mai.

M. Warsh, qui a occupé le poste de gouverneur de la Fed pendant la crise financière mondiale, fait son retour à un moment difficile pour la politique monétaire américaine. L'inflation annualisée est bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed et devrait continuer à augmenter, en grande partie à cause des choix politiques du président qui lui a confié ce poste.

Les droits de douane imposés par Trump au cours de sa première année au pouvoir ont fait grimper les prix d'un large éventail de produits importés, puis cette année, la décision de Trump d'entrer en guerre avec l'Iran a déclenché un choc mondial des prix de l'énergie qui, selon des données récentes, fait grimper les prix d'un éventail de plus en plus large de biens et de services.

L'impact des droits de douane en soi était un facteur que plusieurs responsables de la Fed, dont Powell, étaient prêts à considérer comme une hausse ponctuelle des prix, et non comme une inflation persistante, ce qui aurait pu permettre à la banque centrale de reprendre les baisses de taux d'intérêt qui avaient été suspendues en début d'année.

Mais les effets en cascade du choc des prix de l'énergie provoqué par la guerre avec l'Iran ont renforcé les inquiétudes inflationnistes d'un nombre croissant de responsables de la Fed que Warsh doit désormais diriger et avec lesquels il doit désormais tenter de former un consensus sur l'orientation de la politique de taux. Une série de chiffres d’inflation plus élevés que prévu a provoqué des bouleversements sur le marché obligataire à la fin de la semaine dernière. Les rendements des obligations d’État américaines ont grimpé en flèche vendredi, les investisseurs se positionnant en prévision de ce qu’ils considèrent désormais comme une inflation tenace et d’une probable hausse des taux de la Fed en réponse, qui pourrait débuter dès décembre.

La première réunion de Warsh sur la fixation des taux aura lieu dans quelques semaines, à la mi-juin, et il risque de se retrouver confronté à un bloc de plus en plus belliciste de décideurs politiques plaidant pour que la Fed modifie explicitement sa posture afin de se prémunir contre l'inflation. Les marchés à terme sur taux d'intérêt n'accordent pratiquement aucune probabilité à une modification du taux directeur actuel de la Fed, compris entre 3,50 % et 3,75 %, lors de la réunion de juin.