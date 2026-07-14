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Warsh : Les chiffres de l'IPC publiés aujourd'hui ne signifient pas que “la mission est accomplie”
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mardi que le taux d'inflation de juin, plus faible que prévu, ne signifiait pas pour autant que la Fed avait rempli son mandat de stabilité des prix.

“Certains pourraient, en voyant les chiffres de ce matin, se dire: “Oh, mission accomplie, tout va pour le mieux””, a déclaré Kevin Warsh aux membres de la commission des services financiers de la Chambre des représentants. “Euh, ce n’est pas mon avis.”

Kevin Warsh
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