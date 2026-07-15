Warsh : « Je ne ferais rien d'inapproprié si Trump me le demandait »

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que le président Donald Trump ne lui avait pas demandé de faire quoi que ce soit d'inapproprié et que, si Trump venait à le faire, il ne s'y prêterait pas.

La déclaration de M. Warsh faisait suite à une série de questions posées par des sénateurs américains qui souhaitaient savoir s'il s'était entretenu avec M. Trump, qui l'avait nommé, depuis sa prise de fonction il y a près de deux mois. Il a refusé de dire directement s'il s'était entretenu avec M. Trump, mais a indiqué qu'il ne jugeait pas approprié de divulguer la teneur de ses échanges avec les responsables de l'administration.