 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Warsh : « Je ne ferais rien d'inapproprié si Trump me le demandait »
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que le président Donald Trump ne lui avait pas demandé de faire quoi que ce soit d'inapproprié et que, si Trump venait à le faire, il ne s'y prêterait pas.

La déclaration de M. Warsh faisait suite à une série de questions posées par des sénateurs américains qui souhaitaient savoir s'il s'était entretenu avec M. Trump, qui l'avait nommé, depuis sa prise de fonction il y a près de deux mois. Il a refusé de dire directement s'il s'était entretenu avec M. Trump, mais a indiqué qu'il ne jugeait pas approprié de divulguer la teneur de ses échanges avec les responsables de l'administration.

Kevin Warsh
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank