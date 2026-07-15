Warsh, de la Fed, se dit intéressé par l'enquête sur la réunion bancaire de Bowman, mais refuse de préjuger de son issue

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Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a déclaré qu’il s’intéressait aux conclusions d’une enquête menée par l’inspecteur général concernant une réunion entre la responsable de la supervision de la banque centrale et des acteurs du marché, survenue pendant une période de silence réglementaire pour les responsables de la Fed, mais a ajouté qu’il ne souhaitait pas « microgérer » la situation ni préjuger de l’issue de l’enquête.

Interrogé lors d’une audition de la commission bancaire du Sénat par la principale représentante démocrate de cette commission, Elizabeth Warren, au sujet de la participation de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, à un événement organisé par Bank of America pour ses clients juste après la réunion de la Fed des 16 et 17 juin consacrée aux taux d’intérêt, M. Warsh a déclaré qu’il laisserait le soin à l’organe de contrôle interne de la Fed de prendre toute mesure supplémentaire.

"Je peux répondre à une question simple: je n’étais pas présent à cette réunion. Je ne connais pas les faits, mais je serais très intéressé par une enquête menée par un inspecteur général indépendant", a déclaré M. Warsh.