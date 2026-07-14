Warsh, de la Fed, doit comparaître devant le Congrès après s'être légèrement distancié de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le discours préparé par Warsh, ainsi que le contexte dans les paragraphes 4 à 6 et 10)

* M. Warsh témoignera mardi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants

* Il témoignera à nouveau mercredi devant la commission bancaire du Sénat

* Les premières mesures prises par le président de la Fed en matière de politique monétaire et de gouvernance sont perçues comme marquant une orientation indépendante

* Les nominations au sein du groupe de travail semblent privilégier l'expertise

* Warsh affirme dans son témoignage que la Fed atteindra son objectif d’inflation, sans faire mention de baisses de taux

par Howard Schneider

Lors de la cérémonie d’assermentation de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale en mai, le président Donald Trump s’est montré très enthousiaste quant à son choix pour diriger la banque centrale américaine, levant le poing et applaudissant aux côtés des responsables de l’administration réunis à la Maison Blanche.

« Allez-y à fond », a déclaré Trump alors que Warsh montait à la tribune pour un discours d’environ sept minutes, soit seulement un tiers de la durée de l’allocution de Trump, mêlant les compliments du président aux ambitions du nouveau chef de la Fed pour la banque centrale.

Tout comme l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, s’était distingué en rétablissant les relations entre la banque centrale et le Congrès, la capacité de Warsh à conserver la confiance de Trump pourrait s’avérer un atout important alors qu’il gère la politique monétaire dans une conjoncture économique difficile à décrypter et supervise un processus de révision portant sur des enjeux clés pour la Fed et le pays.

Dans un témoignage préparé pour être présenté mardi lors de la première des deux auditions parlementaires prévues cette semaine, M. Warsh a réaffirmé que sa priorité actuelle était de ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, un objectif bien accueilli par ceux qu’il a qualifiés de « superbes collègues » au sein de la banque centrale, mais qui pourrait l’obliger à décevoir les espoirs répétés de Trump concernant une baisse des taux d’intérêt.

« Si nous menons la bonne politique — et nous le ferons —, la flambée de l’inflation de ces cinq dernières années appartiendra au passé », a déclaré M. Warsh dans un discours qu’il prononcera devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis lors d’une audition qui débutera à 10 h EDT (14 h GMT).

Il comparaîtra mercredi devant la commission bancaire du Sénat, qui, fin avril, avait recommandé sa confirmation au poste de président de la Fed à l’issue d’un vote suivant les lignes des partis, les démocrates ayant exprimé des inquiétudes particulières quant à ses relations avec Trump et à sa véritable indépendance après un processus de sélection au cours duquel le président avait déclaré qu’il ne nommerait qu’une personne dont il était certain qu’elle baisserait les taux. Les premières mesures prises par Warsh semblent indiquer qu’il prend plutôt ses distances par rapport à Trump: ses nominations au sein d’une série de groupes de travail la semaine dernière ont été remarquées pour le niveau d’expertise des personnes choisies et l’absence de personnalités idéologiques ou partisanes, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres agences. « Si certains craignaient qu’il ne soit qu’une “marionnette”, ces craintes auraient dû se dissiper après la première conférence de presse » qui a suivi la décision de la Fed de maintenir les taux inchangés , lorsque les commentaires de Warsh ont été perçus, si tant est, comme penchant en faveur du maintien de cette politique, a déclaré Jon Faust, ancien conseiller principal de Powell et aujourd’hui professeur d’économie à l’université Johns Hopkins.

Les nominations au sein du groupe de travail « renforcent véritablement cette opinion », en faisant appel à un groupe d’économistes, de dirigeants d’entreprise et de banquiers centraux de renom, susceptibles d’agir en grande partie comme Warsh dit vouloir le faire — en tant qu’arbitres neutres de débats clés, certains nouveaux et d’autres en cours, a déclaré Faust.

Warsh n’a donné aucun signe laissant présager une baisse prochaine des taux, une orientation politique qui n’est pas différente de celle qui avait valu à Powell des critiques constantes de la part de Trump et, vers la fin de son mandat, une enquête pénale qui a depuis été abandonnée.

« Je conviens qu’il a obtenu le soutien du président en lui envoyant des signaux accommodants », a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « Le revers de la médaille, c’est que maintenant que Warsh est en poste, il a le luxe d’adopter une vision à long terme et impartiale… Powell a réussi à montrer à quel point un président de la Fed peut être indépendant, et jusqu’où l’ingérence politique peut aller. Je suis sûr que Warsh garde un œil sur l’identité du successeur de Trump », son héritage et son éventuel renouvellement de mandat étant tous deux en jeu.

LES PREMIÈRES RECRUES N’ONT MONTRÉ AUCUNE PRÉFÉRENCE PARTICULIÈRE POUR L’ENTOURAGE DE TRUMP

Au contraire, Warsh a commencé à s’exprimer en termes plus nuancés sur certains sujets, comme l’intelligence artificielle, dont il affirmait avant sa nomination qu’ils pourraient faire baisser l’inflation et conduire à une baisse des taux. Le rapport sur la politique monétaire soumis au Congrès la semaine dernière avant son audition a souligné que les investissements dans l’IA font grimper certains prix, et d’autres responsables de la Fed ont noté qu’elle pourrait alimenter une flambée des coûts des logiciels, ce qui ajoute une pression inflationniste venant d’une nouvelle direction.

M. Warsh a également reconnu que le calendrier des gains en matière d’offre et de productivité liés à l’IA est incertain, tandis que l’impact sur la demande de capitaux, de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la construction et d’infrastructures se fait déjà sentir.

Son point de vue contraste avec celui de l’ancien gouverneur de la Fed Stephen Miran, qui avait été nommé par Trump l’année dernière pour occuper temporairement un siège au Conseil des gouverneurs de la banque centrale. M. Miran, qui a également occupé le poste de président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a plaidé en faveur d’une baisse des taux, voire d’une baisse plus importante, lors de chacune des six réunions de la Fed auxquelles il a participé au cours de son mandat d’environ huit mois, et a exprimé son désaccord à chaque fois. Alors que M. Warsh, contrairement à ses collègues, n’a pas présenté de projection de taux d’intérêt lors de la réunion de la Fed des 16 et 17 juin et n’a pas l’intention de le faire, puisqu’il s’oppose à ce type d’« orientations prospectives », il a déclaré lors de sa conférence de presse qu’une seule proposition de politique monétaire avait été mise sur la table lors de sa première réunion en tant que président de la Fed — sans qu’il soit question d’une baisse des taux.

Outre les nominations au sein du groupe de travail, ses autres premières embauches n’ont montré aucune affinité particulière avec l’entourage de Trump ou le mouvement « Make America Great Again ».

Paul Winfree, l’un des conseillers engagés par contrat par Warsh, a rédigé un chapitre du document controversé « Project 2025 », qui comprenait des idées telles que la suppression de la Fed ou l’abandon de son mandat de plein emploi, bien qu’il se soit par la suite distancié de ces propositions, affirmant qu’elles constituaient une synthèse des réflexions d’autres universitaires.

Daniel Heil, un analyste politique conservateur qui a travaillé avec Warsh à la Hoover Institution de l’université de Stanford, a été nommé conseiller politique par intérim.

Warsh a également engagé John McConnell comme rédacteur de discours. McConnell est un républicain de la « génération d’avant-Trump » qui a été l’un des principaux conseillers et rédacteurs de l’ancien président George W. Bush et de son vice-président, Dick Cheney.

Au sein du personnel de la Fed, Warsh a fait appel à deux économistes chevronnés: Daniel Covitz, qui avait travaillé avec lui lorsqu’il était gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, et Eric Engstrom.

À l’instar d’autres personnalités qui avaient d’abord les faveurs de Trump avant de les perdre, la position de Warsh auprès du président pourrait être mise à l’épreuve dans les mois à venir — si l’inflation persiste, par exemple, et si le soutien de ses collègues en faveur de hausses des taux devient trop important pour être ignoré. L’administration Trump pourrait également continuer à tenter de limoger les membres démocrates du conseil d’administration de la Fed, dont Powell, plaçant ainsi Warsh dans une situation où il devra soit défendre l’institution, comme l’a fait son prédécesseur, soit s’attirer les foudres du président.

Mais pour l’instant, du moins, Warsh semble prendre Trump au mot lorsque le président lui a dit, lors de sa prestation de serment: « Sois totalement indépendant… Ne te tourne pas vers moi. »

« Le président dit qu’il veut que Kevin fasse ce qu’il estime être le mieux. Je ne sais pas si l’on peut dire combien de temps cela durera », a déclaré l’ancienne présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester. Mais « jusqu’ici, tout va bien », a ajouté Mme Mester, qui a qualifié la composition des nouveaux groupes de travail de la Fed de « très prometteuse ».