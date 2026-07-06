Waller, de la Fed : les indications prospectives sont “utiles”, mais pas en toutes circonstances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et une analyse du compte-rendu)

* Waller estime que les indications données à l'automne 2021 ont accéléré la hausse des taux du marché avant même les hausses effectives de la Fed

* Il a déclaré que ces indications avaient entravé la conduite de la politique monétaire lorsque la Fed avait reporté la hausse des taux à mars 2022

* Waller ne mentionne pas ses opinions actuelles sur la politique monétaire dans son discours préparé

* Le compte-rendu pourrait constituer une nouvelle étape dans les réformes de communication menées par Warsh

par Howard Schneider

Les indications prospectives peuvent constituer un “outil précieux” qui accélère l’impact de la politique monétaire dans des circonstances appropriées, même si leur utilisation rigide peut poser problème, a déclaré lundi Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, dans des propos mettant en lumière le débat au sein de la banque centrale sur la manière dont la politique monétaire devrait être abordée.

“Je continue de penser que les indications prospectives peuvent être un outil précieux qui, par moments, a considérablement renforcé l’élaboration de la politique monétaire et qui restera utile”, a déclaré M. Waller lors d’une intervention à Rome, dans le cadre d’une conférence de la Banque d’Italie consacrée à la transmission de la politique monétaire.

Bien que, selon certaines estimations, les variations des taux d’intérêt puissent mettre un à deux ans à se répercuter sur l’économie, M. Waller – qui, contrairement au président de la Fed Kevin Warsh, est titulaire d’un doctorat en économie et s’appuie fortement sur les résultats de la recherche pour définir ses positions en matière de politique monétaire – a fait remarquer que lorsque la Fed a commencé, à l’automne 2021, à orienter les investisseurs vers de futures hausses de taux, les taux d’intérêt du marché ont commencé à augmenter régulièrement.

“Lorsqu’elles fonctionnent, les indications prospectives peuvent modifier les conditions économiques plus rapidement que le simple ajustement du taux directeur”, a déclaré M. Waller.

Ses remarques contrastent avec le ton adopté par M. Warsh, qui a souligné que les indications prospectives peuvent rendre une banque centrale moins agile dans sa réponse aux nouvelles évolutions économiques et qui a découragé leur utilisation — du moins dans le contexte actuel. Le communiqué publié à l’issue de la première réunion de M. Warsh en tant que président ne faisait plus mention du type d’ajustements de taux que la Fed pourrait procéder.

La communication de la Fed — c’est-à-dire les informations transmises au public concernant ses délibérations — sera au cœur des travaux de l’un des cinq groupes de travail que M. Warsh prévoit de nommer dès cette semaine afin de formuler des recommandations sur différents aspects de l’élaboration de la politique monétaire américaine.

Les indications prospectives en constituent une partie, mais l’examen devrait être beaucoup plus large et englober des questions telles que celle de savoir si la Fed doit continuer à publier des projections de taux d’intérêt chaque trimestre, ou si le président doit continuer à tenir des conférences de presse après chaque réunion.

M. Warsh s’est inspiré de l’ancien président de la Fed, feu Alan Greenspan, en affirmant que, parfois, en dire moins permet de prendre de meilleures décisions, ce qui a joué un rôle dans les modifications apportées à la déclaration de politique monétaire de la Fed lors de sa première réunion.

De nouveaux indices sur son approche pourraient être fournis mercredi avec la publication du compte-rendu de cette première réunion; certains analystes s’attendent à des changements de format, tandis que d’autres estiment que ce document pourrait avoir un impact plus important que d’habitude, compte tenu de l’absence d’indications dans la déclaration de politique monétaire et de la part du président.

“Des procès-verbaux nettement plus courts ne seraient pas une surprise”, a écrit lundi Derek Tang, analyste spécialisé dans la Fed chez LH Meyer.

En tant que document issu du Comité fédéral de l’open market (FOMC), M. Warsh aurait besoin du soutien de ses collègues pour reformater ou modifier radicalement le procès-verbal. Publié trois semaines après chaque réunion de la Fed, ce document rend compte des points de vue des membres du personnel sur l’économie, ainsi que des différents arguments de politique monétaire présentés, avec une indication du nombre de responsables ayant soutenu un point de vue particulier — allant de “un” à “la plupart” en passant par “tous”, avec plusieurs nuances intermédiaires.

Il peut souvent renforcer ou modifier la manière dont la déclaration de politique monétaire d’une réunion donnée ou les commentaires formulés lors de la conférence de presse du président sont interprétés par les investisseurs, les médias et le public.

Les propos tenus par M. Waller à Rome ont montré à quel point le débat sur la communication s’installe déjà.

Lors d’une intervention au Portugal la semaine dernière, Warsh a même éludé les questions sur les perspectives économiques — un thème récurrent des commentaires de la Fed —, expliquant à un interlocuteur que cela ne valait guère mieux qu’un jeu de salon et que cela reviendrait au type d’indications prospectives qu’il s’est engagé à éviter.

Waller a déclaré que la Fed ne pouvait pas cacher indéfiniment son jeu et qu’elle devait s’assurer que les investisseurs comprennent comment les responsables réagiraient face à différentes évolutions économiques.

“Tant que votre fonction de réaction est bien définie et bien comprise, vous n’avez pas nécessairement besoin de parler beaucoup”, a déclaré M. Waller. “Mais si votre fonction de réaction n’est pas bien définie, vous devez vous exprimer”, un argument avancé par certains analystes de marché à la suite de la première conférence de presse de M. Warsh.

M. Waller a toutefois convenu avec le nouveau président qu’il existe des moments où fournir des indications sur la politique future “a été un frein plutôt qu’une aide”.

L’automne 2021 en est un exemple, a-t-il ajouté, lorsque la Fed a évoqué une hausse des taux, mais s’est sentie tellement liée par ses indications antérieures qu’elle n’a approuvé une hausse des taux qu’en mars 2022.

Sans donner son avis sur la situation actuelle, M. Waller a également noté que les indications prospectives peuvent poser problème lorsque plusieurs scénarios ou résultats économiques différents semblent tout aussi plausibles.

Les responsables de la Fed sont actuellement partagés entre l’inflation et les risques pesant sur l’emploi, se demandant laquelle de ces deux questions constitue la principale préoccupation.

“Si elles ne sont pas suffisamment souples, elles peuvent entraver la transmission de la politique monétaire. Et, dans certains cas, il vaut mieux ne pas y recourir du tout”, a déclaré M. Waller.