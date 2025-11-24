Waller de la Fed : La réduction de décembre est appropriée, mais l'action de janvier est plus incertaine

La Fed est divisée sur la baisse des taux d'intérêt en décembre, les commentaires récents favorisent une réduction

La Fed n'aura toujours pas accès aux données retardées par le shutdown

La décision de janvier est plus incertaine, sur la base des informations à venir

Le marché de l'emploi est suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse des taux d'intérêt d'un quart de point en décembre, bien que l'action à venir dépende d'un afflux de données retardées par la fermeture du gouvernement, a déclaré lundi le gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

Depuis la dernière réunion de la Fed, "la plupart des données du secteur privé et des données anecdotiques que nous avons obtenues indiquent que rien n'a vraiment changé. Le marché du travail est mou. Il continue de s'affaiblir", et l'inflation devrait diminuer, a déclaré Christopher Waller lors de l'émission "Mornings with Maria" de Fox Business.

Si cela justifie une baisse en décembre, "le mois de janvier pourrait être un peu plus délicat, parce que nous allons avoir un flot de données qui seront publiées. Si elles sont cohérentes avec ce que nous avons vu, alors vous pouvez justifier le mois de janvier. Mais si elles montrent soudainement un rebond de l'inflation ou de l'emploi, ou si l'économie décolle, alors cela pourrait susciter des inquiétudes" quant à denouvelles réductions, a déclaré Christopher Waller.

Les responsables de la Fed sont divisés sur la question de savoir s'il faut à nouveau réduire les taux lors de la réunion de décembre, bien que les commentaires récents des principaux décideurs politiques - y compris le président de la Fed de New York John Williams vendredi - aient fortement modifié les attentes du marché en faveur d'une nouvelle réduction d'un quart de point lors de la réunion des 9 et 10 décembre. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité implicite sur le marché des contrats à terme d'une réduction d'un quart de point dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % est maintenant d'environ 83 %, soit à peu près le double de ce qu'elle était il y a une semaine.

La Fed restera limitée en termes d'informations lors de cette session, les agences statistiques gouvernementales étant toujours en train de fouiller dans le travail en retard résultant de la fermeture de 43 jours qui s'est achevée le 14novembre. Le Bureau of Labor Statistics a déjà déclaré qu'il ne publierait pas de rapport sur l'emploi ou l'inflation pour le mois d'octobre, tandis que les rapports pour le mois de novembre ne seront rendus publics qu'après la réunion de la Fed.

En l'absence de ces données clés, les autorités s'appuient davantage sur les informations fournies par des prestataires privés et sur leurs propres contacts avec les entreprises et les ménages du pays. La plupart de ces informations sont compilées dans un recueil connu sous le nom de Livre beige, qui est publié deux semaines avant chaque réunion de la Fed, la prochaine version étant attendue mercredi.

"Le marché du travail est toujours faible et nous n'avons aucune preuve qu'il est en train de rebondir", a déclaré Christopher Waller. Il a minimisé le rapport sur l'emploi de septembre récemment publié , qui montre que l'économie a créé 119 000 emplois de plus que prévu ce mois-là, comme étant susceptible d'être révisé à la baisse. Le rapport de septembre a également montré que le taux de chômage a augmenté à 4,4 %, contre 4,3 % le mois précédent.

Un autre responsable politique s'est joint à Christopher Waller pour exprimer cette inquiétude lundi. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui avait hésité à soutenir une troisième baisse consécutive des taux le mois prochain, a déclaré au Wall Street Journal qu'elle était désormais favorable à une réduction .

"En ce qui concerne le marché du travail, je ne suis pas aussi confiante que nous puissions le devancer", a-t-elle déclaré lors d'une interview lundi. "Il est suffisamment vulnérable aujourd'hui pour que le risque soit d'avoir un changement non linéaire."

Mary Daly, qui n'a pas le droit de vote sur la politique monétaire cette année mais qui, comme tous les responsables de la politique monétaire de la Fed, a voix au chapitre lors des réunions, considère désormais qu'une poussée de l'inflation constitue un risque moins élevé.

D'ici la prochaine réunion des 27 et 28janvier, Waller, Daly etleurs collègues devraient être en mesure de mieux évaluer laquelle des deux visions de l'économie commence à se concrétiser - celle où l'inflation reste persistante avec un risque de hausse, une possibilité qui a conduit plusieurs présidents de banques régionales de réserve à s'opposer à de nouvelles baisses de taux, ou celle où la croissance de l'emploi reste faible et le taux de chômage augmente, le résultat que Waller juge le plus préoccupant.

Lors de la prochaine réunion, les responsables de la Fed publieront de nouvelles projections économiques qui pourraient redéfinir les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt l'année prochaine. Les décideurs politiques étaient divisés sur les perspectives en septembre, le responsable médian ne voyant qu'une seule hausse de taux supplémentaire en 2026. Les investisseurs anticipent actuellement deux à trois baisses l'année prochaine, selon les données de FedWatch du CME Group.

D'ici la prochaine réunion, la Fed devrait disposer d'estimations officielles concernant l'emploi, le taux de chômage et l'inflation jusqu'en décembre.

"Il se peut que l'on assiste à une approche davantage axée sur les réunions une fois que l'on arrivera à janvier", a déclaré Christopher Waller. "Mais je ne pense toujours pas que le marché de l'emploi va se redresser dans les six à huit semaines à venir."