Waller de la Fed : La baisse de décembre est appropriée, mais l'action de janvier est plus incertaine - Fox Business

La Fed est divisée sur la baisse des taux d'intérêt en décembre, les commentaires récents favorisent une réduction

La Fed ne disposera toujours pas des données retardées par le shutdown disponibles

La décision de janvier est plus incertaine, en fonction des informations à venir

Les données disponibles indiquent que le marché de l'emploi américain reste suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse du taux d'intérêt d'un quart de point lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine des 9 et 10 décembre, bien que l'action au-delà dépendra d'une "inondation" de données à venir, les agences statistiques américaines rattrapant le travail retardé par la fermeture du gouvernement, a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, lundi.

Depuis la dernière réunion de la Fed, "la plupart des données du secteur privé et des données anecdotiques que nous avons obtenues indiquent que rien n'a vraiment changé. Le marché du travail est mou. Il continue de s'affaiblir", et l'inflation devrait diminuer, a déclaré M. Waller lors de l'émission "Mornings with Maria" de Fox Business.

Si cela justifie une baisse en décembre, "le mois de janvier pourrait être un peu plus délicat, parce que nous allons avoir un flot de données qui seront publiées. Si elles sont cohérentes avec ce que nous avons vu, alors vous pouvez justifier le mois de janvier. Mais si elles montrent soudainement un rebond de l'inflation ou de l'emploi, ou si l'économie décolle, alors cela pourrait susciter des inquiétudes" quant à une nouvelle réduction des taux, a déclaré M. Waller.

Les responsables de la Fed sont divisés sur la question de savoir s'il faut à nouveau réduire les taux lors de la réunion de décembre, bien que les commentaires récents des principaux décideurs politiques aient fortement modifié les attentes du marché en faveur d'une nouvelle réduction d'un quart de point.

La Fed restera limitée en termes d'informations lors de cette session, les agences statistiques du gouvernement étant toujours en train de traiter le retard de travail résultant de la fermeture de 43 jours qui s'est achevée le 14 novembre. Le Bureau des statistiques du travail a déjà déclaré qu'il ne publierait pas de rapport sur l'emploi ou l'inflation pour le mois d'octobre, tandis que les rapports pour le mois de novembre ne seront rendus publics qu'après la réunion de la Fed.

En l'absence de ces données clés, les autorités s'appuient davantage sur les informations fournies par des prestataires privés et sur leurs propres contacts avec les entreprises et les ménages du pays. La plupart de ces informations sont compilées dans un recueil connu sous le nom de Livre beige, qui est publié deux semaines avant chaque réunion de la Fed, la prochaine version étant attendue mercredi.

"Le marché du travail est toujours faible et nous n'avons aucune preuve qu'il est en train de rebondir", a déclaré M. Waller. Il a minimisé le rapport sur l'emploi de septembre récemment publié , qui montre que l'économie a créé 119 000 emplois de plus que prévu ce mois-là, comme étant susceptible d'être révisé à la baisse. Le rapport de septembre a également montré que le taux de chômage a augmenté à 4,5 %, contre 4,4 % le mois précédent.

D'ici la prochaine réunion des 27 et 28 janvier, Waller et ses collègues devraient être en mesure de mieux évaluer laquelle des deux visions de l'économie commence à se concrétiser - celle où l'inflation reste persistante avec un risque d'augmentation, une possibilité qui a conduit plusieurs présidents de banques de réserve régionales à s'opposer à de nouvelles réductions de taux, ou celle où la croissance de l'emploi reste faible et le taux de chômage augmente, le résultat que Waller considère comme le plus préoccupant.

Lors de la prochaine réunion, les responsables de la Fed publieront de nouvelles projections économiques qui pourraient redéfinir les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt l'année prochaine. Les décideurs politiques étaient divisés sur les perspectives en septembre, le responsable médian ne voyant qu'une seule hausse de taux supplémentaire en 2026. Les investisseurs anticipent actuellement deux à trois baisses l'année prochaine, selon les données de FedWatch du CME Group.

D'ici la prochaine réunion, la Fed devrait disposer d'estimations officielles concernant l'emploi, le taux de chômage et l'inflation jusqu'en décembre.

"Il se peut que l'on assiste à une approche davantage axée sur les réunions au cas par cas une fois que l'on aura atteint le mois de janvier", a déclaré M. Waller. "Mais je ne pense toujours pas que le marché de l'emploi va se redresser dans les six à huit semaines à venir