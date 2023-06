Voiture électrique : Renault repousse l'entrée en Bourse de sa filiale Ampere

La filiale doit produire notamment la Mégane électrique et les futures Renault 5, Renault 4 et Scénic électriques dans les Hauts-de-France.

Le directeur financier de Renault, Thierry Piéton, a annoncé jeudi 29 juin que l'entrée en Bourse d'Ampere, la future filiale électrique du groupe, a été reportée à début 2024 Thierry Piéton.

La mise en place de cette filiale devrait être effective au deuxième semestre 2023, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse, tout en annonçant un relèvement des objectifs de Renault pour l'année 2023. "La fenêtre d'opportunité pour son entrée en Bourse s'ouvrira probablement au premier semestre 2024" , alors qu'elle était prévue fin 2023, a-t-il précisé.

10.000 salariés prévus

Ampere vise plus de 30% de croissance annuelle dans les huit prochaines années, à mesure que le marché européen de l'automobile s'électrifie.

Dirigée par le directeur général de Renault, Luca de Meo, cette filiale doit comprendre 10.000 salariés en France et produire notamment la Mégane électrique et les futures Renault 5, Renault 4 et Scénic électriques dans les Hauts-de-France.

La conférence s'est tenue peu après que Renault a annoncé revoir en hausse sa prévision de bonnes ventes depuis le début de l'année.