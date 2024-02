Voiture électrique : fin du "leasing social" pour 2024, avec plus de 50.000 commandes validées

( AFP / JOEL SAGET )

Après seulement six semaines, l'Elysée a annoncé aux Echos la fin du "leasing social" pour 2024, selon le média ce lundi 12 février.

Le "leasing social" pour 2024, c'est déjà fini. A en croire les Echos ce lundi 12 février, citant l'Elysée, l'exécutif a décidé de mettre un terme au dispositif, lancé le 1er janvier dernier, après seulement six semaines. Selon cette même source, un décret devrait être publié "dans les tout prochains jours" dans le Journal Officiel - mardi, croient savoir les Echos.

"L'objectif a été largement dépassé, avec plus de 50.000 commandes validées", explique l'entourage d'Emmanuel Macron, toujours auprès du média. "Cette première vague est une vraie réussite", se réjouit-on. Pour rappel, l'Etat s'était dit prêt à subventionner environ 25.000 véhicules électriques.

Fin janvier, plus de 90.000 personnes avaient déjà demandé à bénéficier d'une voiture électrique à moins de 100 euros par mois pour les citadines et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien) dans le cadre de ce système de location avec option d'achat (LOA) lancé en décembre, réservé pour l'instant aux Français les plus modestes et gros rouleurs.

Le dispositif "est victime de son succès"

Dimanche, le ministre de l'Industrie et de l'Energie Roland Lescure affirmait que l'Etat était prêt à subventionner davantage de véhicules à condition que les constructeurs français "accélèrent la cadence" de production. "Aujourd'hui, il y a une grande demande et on n'a pas encore assez de produits fabriqués en France. Cela veut dire qu'il faut que les constructeurs français accélèrent la cadence ou s'engagent à le faire", a déclaré Roland Lescure sur France 3, dans l'émission Dimanche en politique. Seuls les véhicules construits en France ou en Europe sont en effet éligibles. Interrogé pour savoir si l'Etat est prêt à financer "50.000 voitures" au lieu de 25.000, Roland Lescure a répondu "on le fera, mais on le fera en s'assurant d'une cadence bien", car le but n'est pas d'électrifier le parc automobile français avec des voitures "made in China".

Face à la forte demande, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu avait assuré en janvier que le gouvernement était "en train de travailler" avec les constructeurs automobiles "pour voir si on peut faire 30, 35, 40.000 véhicules" plutôt que 25.000. Selon Roland Lescure dimanche, "il va peut-être falloir attendre un peu" car le dispositif "est victime de son succès". "Ca va un peu plus vite que ce qu'on avait pensé. On va peut-être ralentir un petit peu, se donner le temps de produire français, et ensuite accélérer, accélérer, accélérer...". "Fin d'année ou début d'année prochaine, je reviendrai vous dire", a-t-il ajouté.

Les constructeurs français doivent lancer plusieurs modèles électriques dans les prochains mois, comme la Renault 5. Ce "leasing social" est actuellement réservé aux Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15.400 euros, qui roulent plus de 8.000 km par an ou habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail. Sans apport initial, la location est prévue pour trois ans, renouvelables une fois. L'Etat finance chaque location à hauteur de 13.000 euros maximum.