Voile-Beyou et Lagravière remportent la Transat Café L'Or en Imoca avec Charal

(Actualisé avec 3e place)

Jérémie Beyou et Morgan Lagravière ont remporté vendredi à Fort-de-France (Martinique) la 17e édition de la Transat Café L'Or dans la classe Imoca, des monocoques de plus de 18 mètres, à la barre de Charal.

Les deux navigateurs français ont franchi la ligne d'arrivée dans la nuit martiniquaise, à 9h15 GMT, après 11 jours, 19 heures, 45 minutes et 18 secondes de course depuis le départ du Havre (Seine-Maritime) le 26 octobre dernier.

Quatrième du Vendée Globe l'an passé, une course réservée à la classe Imoca qui lui résiste encore après cinq participations (3e en 2017 pour meilleur résultat), Jérémie Beyou a décroché sa deuxième victoire sur cette transatlantique, anciennement nommée Transat Jacques-Vabre, 14 ans après la première.

Le triple vainqueur de la Solitaire du Figaro (2005, 2011 et 2014) a surtout signé un nouveau succès de référence après de multiples places d'honneur ces dernières années sur les courses les plus prestigieuses.

"Nous sommes restés concentrés, sereins et on a fait une course complète", a savouré le Breton de 49 ans. "C’est vrai que ça faisait quelque temps que je tournais autour. Mais je savais que ça allait revenir. Il fallait que les planètes s’alignent, le bon bateau, le bon coéquipier et c’est arrivé là. Je savais que c’était en moi, en l’équipe et on n’a jamais renoncé. Cette victoire est vraiment belle."

Son co-skippeur Morgan Lagravière remporte, lui, sa troisième Transat Café L'Or consécutive. Il avait triomphé en 2021 et 2023 avec Thomas Ruyant à la barre de LinkedOut puis de For People.

Le Réunionnais de 38 ans, qui a rejoint le projet Charal en mai, devient le troisième navigateur à remporter la course lors de trois éditions d'affilée, quelle que soit la catégorie, après Franck-Yves Escoffier (2005, 2007 et 2009) et Antoine Carpentier (2017, 2019 et 2021). Mais il est le premier à y parvenir dans la classe Imoca.

"Chaque victoire est une aventure différente. Le parcours a toujours ses spécificités et le binôme aussi", a déclaré Morgan Lagravière. "C’était le début d’une nouvelle histoire avec Jérémie et c’est chouette de vivre ensemble. Je suis heureux d’avoir participé à cette course et à cette belle dynamique au sein de l’équipe Charal."

Longtemps au coude à coude avec Macif Santé Prévoyance et 11th Hour Racing, le monocoque Charal a creusé l'écart ces derniers jours à l'approche de la Martinique.

Le bateau 11th Hour Racing, barré par l'Italo-Américaine Francesca Clapcich et le Britannique Will Harris, a pris la deuxième place en franchissant la ligne cinq heures, 47 minutes et 28 secondes après les vainqueurs tandis que Macif Santé Prévoyance complète le podium.

Ce dernier, vainqueur du Vendée Globe l'an passé avec Charlie Dalin, était cette fois-ci barré par le Britannique Sam Goodchild et le Français Loïs Berrehar.

