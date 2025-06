« Voilà, c’est fini » : Anne-Sophie Lapix a fait ses adieux au 20 heures

Des remerciements, des fleurs mais pas de larmes : Anne-Sophie Lapix a présenté son dernier 20 heures sur France 2, ce jeudi 26 juin. La journaliste a tiré sa révérence après 8 ans d'antenne.

« Et voilà, c'est fini, c'était mon dernier 20 heures », a commencé la présentatrice, souhaitant « bonne chance à Léa Salamé », qui lui succédera à la rentrée, et qui est « à la fois très talentueuse, très forte et très chaleureuse ».

Anne-Sophie Lapix a ensuite remercié toutes ses équipes au fil des années puis Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Elle a eu un mot pour tous les reporters, les cadreurs, techniciens, réalisateurs, sa coiffeuse et sa maquilleuse : il faut un village pour faire un 20 heures.

« On a beaucoup travaillé mais beaucoup ri, aussi. C'est important de faire des choses très sérieuses sans trop se prendre au sérieux », a-t-elle souligné. « Nous avons tous une grande ambition pour le 20 heures, et une grande estime pour vous, téléspectateurs. Nous essayons de vous donner les moyens de mieux comprendre le monde, d'être des citoyens informés, éclairés. » Anne-Sophie Lapix a enfin remercié sa famille, son mari Arthur Sadoun, patron de Publicis, ses enfants et sa mère, avant de recevoir des fleurs sous les applaudissements de ses équipes.

Dans le grand mercato estival, Lapix rejoindra le Groupe M6 en septembre, pour lequel elle présentera