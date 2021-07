Vive reprise de l'économie française

La reprise économique est là, et bien là. Avec la levée des mesures de restrictions sanitaires, les Français font marcher leur carte bleue. Comme au troisième trimestre 2020, dans les semaines qui ont suivi le premier déconfinement, leur consommation tire l'activité. Au mois de juin 2021, l'activité serait ainsi revenue à 2,5 % sous son niveau d'avant-crise, contre 4 % en mai et 5,5 % au mois d'avril.

Une résurgence de l'épidémie, sous l'effet du variant Delta ou Delta+, est évidemment toujours possible. Mais l'Insee suit l'optimisme exprimé par les ménages et les chefs d'entreprise dans ses dernières enquêtes d'opinion. En juin, la confiance des ménages a retrouvé pour la première fois son niveau d'avant la crise sanitaire et celle des chefs d'entreprise l'a même dépassé ! Ils font le pari qu'une éventuelle quatrième vague « n'entraînera pas de mesures de restrictions aussi sévères qu'auparavant », résume Julien Pouget, chef du département de la conjoncture.

Dans ces conditions, l'économie française pourrait retrouver son niveau d'avant-crise, c'est-à-dire celui qui avait été observé au dernier trimestre 2019, dès la fin de l'année. À cette échéance, la consommation ne serait plus qu'à 1 % sous son niveau de fin 2019. Ce qui signifie que le taux d'épargne des Français se normaliserait lui aussi, en revenant à un niveau proche de celui d'avant-crise,

... Lire la suite sur LePoint.fr