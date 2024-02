Vitiligo : un traitement médical autorisé et remboursé, une première en France

Enfin un traitement. C'est une petite révolution pour le million de Français et de Françaises atteints par le vitiligo. Depuis mercredi, un premier traitement est autorisé et remboursé par l'Assurance maladie. Pour rappel, le vitiligo est une maladie auto-immune qui provoque une dépigmentation progressive de la peau. Le traitement autorisé concerne les patients âgés de plus de 12 ans atteints par une forme « non segmentaire avec atteinte faciale ».



La prise en charge concerne la crème Opzelura, développée par le laboratoire américain Incyte Biosciences. L'entreprise emploie 2 500 salariés dans le monde et une cinquantaine en France. Elle intervient dans le cadre d'un dispositif dit d'« accès direct », une mesure expérimentale inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale depuis 2022. Elle permet de rendre plus rapidement accessibles certains médicaments aux patients.

Concrètement, une personne atteinte par le vitiligo voit ses mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation de la peau, se dégrader progressivement. Cela implique, ensuite, l'apparition de taches blanches sur le visage et le corps du patient.

L'Association française du vitiligo estime qu'environ 1 à 2 % de la population mondiale est touchée par cette maladie chronique très visible. En France, les autorités