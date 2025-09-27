Visite prochaine de responsables ukrainiens aux États-Unis pour parler économie et armement-Zelensky

Des responsables du gouvernement ukrainien se rendront aux États-Unis fin septembre ou en octobre pour des discussions sur l'économie et l'armement, a fait savoir samedi le président ukrainien, Volodimir Zelensky.

Volodimir Zelensky était cette semaine aux États-Unis, où il a participé à l'Assemblée générale des Nations Unies et rencontré le président américain Donald Trump.

Il a déclaré partager avec lui « une certaine vision de ce qui pourrait être fait » face aux agissements de la Russie, promettant des représailles si Moscou provoquait des pannes d'électricité en Ukraine.

