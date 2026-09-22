 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Visite papale en France où les plaies des abus sexuels ne sont pas refermées
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 09:09
Ajouter Boursorama à vos sources

* Léon XIV entame vendredi une tournée dans trois villes de France

* Le pape devrait évoquer l'IA et l'avenir de l'Europe

* Une visite cinq ans après un rapport accablant sur les abus dans l'Eglise française

par Joshua McElwee et Elizabeth Pineau

Le pape Léon XIV entame vendredi en France la première visite officielle d'un pape dans ce pays depuis 18 ans, un déplacement dont les responsables catholiques espèrent qu'il permettra de restaurer l'image de l'Eglise après le choc de l'accablant rapport publié en 2021 sur les abus commis par des prêtres et religieux sur des enfants.

Léon XIV, qui rencontrera des victimes de ces violences dimanche à Lourdes (Hautes-Pyrénées), deuxième étape d'un déplacement de quatre jours, devrait attirer des centaines de milliers de personnes à une messe en plein air célébrée samedi à Paris.

Le souverain pontife s'adressera par ailleurs à des dirigeants français, onusiens et européens au cours de cette tournée déroulée à un rythme soutenu dans trois villes.

"La visite du pape Léon en France a suscité un véritable raz-de-marée", a déclaré à Reuters Marc Stenger, évêque français à la retraite. Quelque 600.000 personnes se sont inscrites pour assister à la messe programmée samedi à Paris, où un immense dôme blanc a été dressé place de la Concorde, face à l'avenue des Champs-Elysées.

Au regard du grand nombre d'inscriptions, "les catholiques français (...) disent haut et fort qu'ils ont besoin de l'Eglise pour trouver leur chemin dans ces moments incertains de l'histoire mondiale", souligne Marc Stenger.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE S'INVITE DANS LES DÉBATS

Le programme de Léon XIV à Paris prévoit plusieurs prises de parole : devant le président Emmanuel Macron et d'autres responsables français au palais de l'Elysée vendredi matin, puis au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), confrontée à des difficultés budgétaires après le retrait des Etats-Unis décidé en 2025 par le président américain Donald Trump, avec qui le pape entretient des relations orageuses.

Selon Le Parisien, le souverain pontife rencontrera vendredi des élus du département de Seine-Saint-Denis, le plus jeune et le plus pauvre de France, en marge d'une veillée de prière au Stade de France.

Léon XIV, qui a publié en mai un manifeste passionné mettant en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle (IA) qui appellent selon lui une réglementation internationale, devrait aborder cette question à l'Unesco.

Le pape devrait réitérer son appel à ralentir le développement de l'IA et s'exprimer "sur le sens de l'existence, sur ce qui fait que les êtres humains sont humains et ce qui ne l'est pas", a déclaré Matteo Bruni, porte-parole du Vatican.

Après un bain de foule sur les boulevards parisiens, Léon XIV présidera les vêpres vendredi en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s'agira de la première visite papale dans ce chef-d'oeuvre gothique depuis l'incendie dévastateur qui a failli la détruire en 2019.

Le déplacement du pape comprend une étape au célèbre sanctuaire catholique de Lourdes (Hautes-Pyrénées). Il s'achèvera lundi à Metz (Moselle) où vécut Robert Schuman, l'un des fondateurs de l'Union européenne, par un discours sur "les racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

D'après le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque du Luxembourg et ancien responsable de la commission de l'Eglise regroupant les évêques de l'Union européenne, Léon XIV appellera les dirigeants européens à être des "artisans et bâtisseurs infatigables de paix".

Emmanuel Macron a invité les dirigeants des 27 Etats membres de l'UE à assister au discours de Metz, a fait savoir Charles Personnaz, ambassadeur de France auprès du Vatican.

Leur présence est toutefois incertaine puisque l'événement coïncide avec l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Selon des informations de presse non confirmées officiellement, le président ukrainien Volodimir Zelensky pourrait également venir en Moselle.

LES SCANDALES SERONT ABORDÉS

Léon XIV rencontrera dimanche à Lourdes sept victimes d'abus commis par des membres du clergé catholique, ont fait savoir plusieurs des personnes concernées.

Le Vatican, qui ne publie généralement des déclarations sur les rencontres du pape avec des victimes d'abus qu'après leur tenue, n'a pas fourni davantage de précisions.

Selon le rapport supervisé par Jean-Marc Sauvé publié en 2021, quelque 330.000 enfants ont subi depuis 1950 en France des abus commis par des membres du clergé catholique et des laïcs.

Faisant écho à des rapports semblables publiés aux Etats-Unis, en Espagne et au Portugal, le pape a jugé que l'Eglise avait fait preuve d'une "indifférence profonde, totale et même cruelle" envers les victimes.

Les évêques français ont depuis mis en place des dispositifs d'indemnisation et des mesures de protection, mais les victimes continuent à demander des comptes aux responsables de l'Eglise.

Ces abus "ont profondément blessé l'Eglise et entamé sa crédibilité", reconnaît Marc Stenger, qui a dirigé le diocèse de Troyes (Aube) de 1999 à 2020.

LOURDES LIÉ À UN PRÊTRE MIS EN CAUSE

Un haut responsable du Vatican a déclaré que Léon XIV avait demandé que la rencontre de Lourdes soit organisée sous la forme d'un dialogue et qu'elle réunisse des victimes aux profils divers, notamment des personnes ayant subi des abus à l'âge adulte, et venant de différentes régions de France.

Lourdes, l'un des lieux de pèlerinage catholique les plus fréquentés au monde, est lié à un scandale qui embarrasse le Vatican depuis plusieurs années. Son sanctuaire abrite en effet une série de mosaïques réalisées par le père Marko Rupnik, prêtre et artiste ayant des liens avec le Vatican et soupçonné d'abus sexuels.

Accusé de violences par plus de 20 femmes, Marko Rupnik fait actuellement l'objet d'un procès canonique au Vatican.

L'évêque de Lourdes, Jean-Marc Micas, a annoncé en août avoir ordonné que les mosaïques soient recouvertes lors de la visite du pape.

(Reportage Joshua McElwee et Elizabeth Pineau; version française Nicolas Delame)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans des autorités houthies défilent lors d'un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis accusent l'Arabie saoudite d'avoir mené de nouvelles frappes meurtrières au Yémen
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:20 

    Les Houthis du Yémen ont accusé mardi Ryad d'avoir mené des frappes meurtrières contre un port de la mer Rouge, plusieurs jours après l'offensive qui leur a permis de consolider leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, stratégique pour les flux énergétiques ... Lire la suite

  • Marine Le Pen (g) et Jordan Bardella, à Nice, le 14 juillet 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    En politique étrangère, le RN en panne de rupture
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:18 

    A l'approche de la présidentielle, Marine Le Pen se fait fort de présenter un "programme de rupture" avec son prédécesseur. Mais de l'Ukraine à l'Europe, jusqu'aux Etats-Unis, le Rassemblement national rentre un peu dans le rang, à quelques mois de la fin du décennat ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLOTTE SIEMON )
    Prix des carburants : pourquoi la facture varie tant d'un pays à l'autre ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.09.2026 17:12 

    Le prix des carburants a touché des niveaux record ces derniers jours en Europe, sous l'effet de la flambée du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient et aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Mais l'ampleur des hausses, comme les remèdes varient ... Lire la suite

  • Donald Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Enlisé dans sa guerre en Iran, Trump attendu à l'ONU
    information fournie par AFP 22.09.2026 16:49 

    Le sommet annuel de l'ONU démarre mardi avec un discours très attendu de Donald Trump, pourfendeur d'une institution qu'il accuse d'être incapable de résoudre les conflits dans le monde tout en étant lui-même embourbé dans sa guerre en Iran. L'an dernier, l'exposé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank