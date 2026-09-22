Visite papale en France où les plaies des abus sexuels ne sont pas refermées

* Léon XIV entame vendredi une tournée dans trois villes de France

* Le pape devrait évoquer l'IA et l'avenir de l'Europe

* Une visite cinq ans après un rapport accablant sur les abus dans l'Eglise française

par Joshua McElwee et Elizabeth Pineau

Le pape Léon XIV entame vendredi en France la première visite officielle d'un pape dans ce pays depuis 18 ans, un déplacement dont les responsables catholiques espèrent qu'il permettra de restaurer l'image de l'Eglise après le choc de l'accablant rapport publié en 2021 sur les abus commis par des prêtres et religieux sur des enfants.

Léon XIV, qui rencontrera des victimes de ces violences dimanche à Lourdes (Hautes-Pyrénées), deuxième étape d'un déplacement de quatre jours, devrait attirer des centaines de milliers de personnes à une messe en plein air célébrée samedi à Paris.

Le souverain pontife s'adressera par ailleurs à des dirigeants français, onusiens et européens au cours de cette tournée déroulée à un rythme soutenu dans trois villes.

"La visite du pape Léon en France a suscité un véritable raz-de-marée", a déclaré à Reuters Marc Stenger, évêque français à la retraite. Quelque 600.000 personnes se sont inscrites pour assister à la messe programmée samedi à Paris, où un immense dôme blanc a été dressé place de la Concorde, face à l'avenue des Champs-Elysées.

Au regard du grand nombre d'inscriptions, "les catholiques français (...) disent haut et fort qu'ils ont besoin de l'Eglise pour trouver leur chemin dans ces moments incertains de l'histoire mondiale", souligne Marc Stenger.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE S'INVITE DANS LES DÉBATS

Le programme de Léon XIV à Paris prévoit plusieurs prises de parole : devant le président Emmanuel Macron et d'autres responsables français au palais de l'Elysée vendredi matin, puis au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), confrontée à des difficultés budgétaires après le retrait des Etats-Unis décidé en 2025 par le président américain Donald Trump, avec qui le pape entretient des relations orageuses.

Selon Le Parisien, le souverain pontife rencontrera vendredi des élus du département de Seine-Saint-Denis, le plus jeune et le plus pauvre de France, en marge d'une veillée de prière au Stade de France.

Léon XIV, qui a publié en mai un manifeste passionné mettant en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle (IA) qui appellent selon lui une réglementation internationale, devrait aborder cette question à l'Unesco.

Le pape devrait réitérer son appel à ralentir le développement de l'IA et s'exprimer "sur le sens de l'existence, sur ce qui fait que les êtres humains sont humains et ce qui ne l'est pas", a déclaré Matteo Bruni, porte-parole du Vatican.

Après un bain de foule sur les boulevards parisiens, Léon XIV présidera les vêpres vendredi en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s'agira de la première visite papale dans ce chef-d'oeuvre gothique depuis l'incendie dévastateur qui a failli la détruire en 2019.

Le déplacement du pape comprend une étape au célèbre sanctuaire catholique de Lourdes (Hautes-Pyrénées). Il s'achèvera lundi à Metz (Moselle) où vécut Robert Schuman, l'un des fondateurs de l'Union européenne, par un discours sur "les racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

D'après le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque du Luxembourg et ancien responsable de la commission de l'Eglise regroupant les évêques de l'Union européenne, Léon XIV appellera les dirigeants européens à être des "artisans et bâtisseurs infatigables de paix".

Emmanuel Macron a invité les dirigeants des 27 Etats membres de l'UE à assister au discours de Metz, a fait savoir Charles Personnaz, ambassadeur de France auprès du Vatican.

Leur présence est toutefois incertaine puisque l'événement coïncide avec l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Selon des informations de presse non confirmées officiellement, le président ukrainien Volodimir Zelensky pourrait également venir en Moselle.

LES SCANDALES SERONT ABORDÉS

Léon XIV rencontrera dimanche à Lourdes sept victimes d'abus commis par des membres du clergé catholique, ont fait savoir plusieurs des personnes concernées.

Le Vatican, qui ne publie généralement des déclarations sur les rencontres du pape avec des victimes d'abus qu'après leur tenue, n'a pas fourni davantage de précisions.

Selon le rapport supervisé par Jean-Marc Sauvé publié en 2021, quelque 330.000 enfants ont subi depuis 1950 en France des abus commis par des membres du clergé catholique et des laïcs.

Faisant écho à des rapports semblables publiés aux Etats-Unis, en Espagne et au Portugal, le pape a jugé que l'Eglise avait fait preuve d'une "indifférence profonde, totale et même cruelle" envers les victimes.

Les évêques français ont depuis mis en place des dispositifs d'indemnisation et des mesures de protection, mais les victimes continuent à demander des comptes aux responsables de l'Eglise.

Ces abus "ont profondément blessé l'Eglise et entamé sa crédibilité", reconnaît Marc Stenger, qui a dirigé le diocèse de Troyes (Aube) de 1999 à 2020.

LOURDES LIÉ À UN PRÊTRE MIS EN CAUSE

Un haut responsable du Vatican a déclaré que Léon XIV avait demandé que la rencontre de Lourdes soit organisée sous la forme d'un dialogue et qu'elle réunisse des victimes aux profils divers, notamment des personnes ayant subi des abus à l'âge adulte, et venant de différentes régions de France.

Lourdes, l'un des lieux de pèlerinage catholique les plus fréquentés au monde, est lié à un scandale qui embarrasse le Vatican depuis plusieurs années. Son sanctuaire abrite en effet une série de mosaïques réalisées par le père Marko Rupnik, prêtre et artiste ayant des liens avec le Vatican et soupçonné d'abus sexuels.

Accusé de violences par plus de 20 femmes, Marko Rupnik fait actuellement l'objet d'un procès canonique au Vatican.

L'évêque de Lourdes, Jean-Marc Micas, a annoncé en août avoir ordonné que les mosaïques soient recouvertes lors de la visite du pape.

(Reportage Joshua McElwee et Elizabeth Pineau; version française Nicolas Delame)