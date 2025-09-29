Virement : les pièges à éviter du nouveau système de vérification du nom des bénéficiaires

Du nouveau concernant la sécurisation des virements bancaires ( Crédits photo: © Take Production- stock.adobe.com)

À compter du 9 octobre, un nouveau système de vérification de l'identité des bénéficiaires de virements va faire son apparition. Une mesure de sécurité qui pourrait néanmoins entraîner certaines difficultés.

Jusqu'à présent, les banques ne vérifiaient pas la concordance du nom saisi lors d'une demande de virement avec le véritable nom du bénéficiaire. Une aubaine pour les escrocs qui pouvaient ainsi aisément fournir de faux RIB à leurs victimes afin de détourner leur argent. À compter du 9 octobre, les banques vont néanmoins devoir vérifier systématiquement la cohérence de ces informations. Un mécanisme sécurisant qui comporte cependant quelques inconvénients.

Comment les virements vont-ils être mieux sécurisés à compter du 9 octobre ?

Le 9 octobre 2025, une nouvelle obligation va entrer en vigueur pour les banques. À compter de cette date, les établissements de paiement et de crédit vont devoir vérifier que le nom saisi lors d'une demande de virement correspond bel et bien au nom du titulaire du compte. Une mesure de sécurité bienvenue alors que l'usage du virement instantané , par définition immédiat et irrévocable, se développe grâce à la gratuité de ce service imposée à toutes les banques, traditionnelles ou en ligne.

Ce nouveau mécanisme de sécurité devrait ainsi permettre de lutter contre un certain nombre de fraudes dont les particuliers et les professionnels font les frais. Le principe ? L'escroc fournit un faux RIB en indiquant ses coordonnées bancaires, mais en falsifiant le nom du titulaire du compte. Il indique par exemple le nom d'un proche ou d'une entreprise, mettant ainsi sa victime en confiance afin que celle-ci valide le virement d'une somme d'argent. Une arnaque qui devrait devenir plus difficile à partir du 9 octobre.

Pourquoi certains virements vont-ils être bloqués ?

Lorsque le nom indiqué par la personne souhaitant réaliser un virement et l'identité du bénéficiaire ne correspondent pas, les banques devront alerter leurs clients. Si le nom ne correspond pas, mais reste proche, par exemple en cas de faute de frappe ou d'orthographe, la banque signalera à ses clients l'erreur en lui indiquant le véritable le nom du bénéficiaire. Elle lui permettra ensuite d'annuler le virement ou de le confirmer.

Si l'incohérence est plus grande, par exemple en cas d'utilisation d'un surnom ou de fraude au faux RIB, le véritable nom du bénéficiaire ne sera pas indiqué. La personne à l'initiative du virement pourra en revanche confirmer le virement, malgré l'alerte, ou l'annuler. Certains virements pourront également être bloqués en cas de problème technique, la vérification de l'identité du titulaire du compte reposant sur la communication d'informations entre les banques dans un intervalle de temps très court (moins de 5 secondes).

Gare à la confirmation d'un virement après une alerte de votre banque

Votre banque vous a alerté sur une différence mineure ou majeure entre le nom que vous avez saisi et l'identité réelle du bénéficiaire du virement ? Vous pouvez malgré tout forcer le virement en confirmant l'opération. Mais attention : cette décision n'est pas sans conséquences. En cas de fraude, votre banque peut refuser de vous rembourser en avançant que vous avez été gravement négligent. Mieux vaut donc, au préalable, s'assurer que vous n'avez pas été manipulé par un escroc.

Pour éviter de vous retrouver dans une telle situation, vous pouvez d'ores et déjà prendre les devants, et vérifier que les noms que vous avez indiqués sur les RIB que vous avez déjà enregistrés sont exacts. Pour cela, consultez la liste de vos bénéficiaires enregistrés sur votre espace client ou sur l'application mobile de votre banque, et corrigez d'éventuelles erreurs, notamment si vous aviez choisi des surnoms ou des abréviations.