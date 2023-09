Vincent Pons : «Les entreprises ont un rôle à jouer dans le renforcement de la démocratie»

Vincent Pons, 39 ans, est aussi cofondateur d'eXplain, l’IA des professionnels en contact avec le secteur public. Ancien normalien, et diplômé de la Sorbonne. (© DR)

Vincent Pons, professeur d'économie à la Harvard Business School a accordé un entretien au Revenu.

Vincent Pons, 39 ans, est aussi cofondateur d'eXplain, l’IA des professionnels en contact avec le secteur public. Ancien normalien, et diplômé de la Sorbonne, il a fait sa thèse en économie au Massachusetts Institute of Technology (MIT) sous la direction d’Esther Duflo. Ses recherches portent sur l'économie politique et sur la démocratie. En mai 2023, il a reçu le prix du meilleur jeune économiste attribué par le Cercle des économistes.

En tant que chercheur, vous vous êtes penché sur les liens entre la politique et l’économie. Est-ce l’économie qui l’emporte sur la politique ?

Vincent Pons : Les liens sont dans les deux sens. Chez Marx ou les marxistes comme Althusser que j’ai particulièrement étudiés mais aussi chez les libéraux, c’est l’économie – la lutte des classes chez les uns, le marché chez les autres – qui prédomine. Mais tous ces penseurs s’interrogent aussi sur l’influence du politique et du culturel sur l’économie. Ce qui est avéré, c’est que le niveau et la distribution des revenus sont des déterminants forts de l’orientation des votes. Les politistes constatent aussi que le niveau d’éducation est un facteur important.

En moyenne, plus les gens sont éduqués, plus ils votent à gauche. Pour ma part, je m’intéresse à la façon dont la politique et notamment le résultat des élections ou encore le taux d’abstention affectent les politiques