Vincent Bolloré, chevalier blanc ou ogre de Lagardère ?

Nouveau rebondissement dans le feuilleton pour le contrôle du groupe Lagardère. Vivendi, la société contrôlée par Vincent Bolloré, a racheté 10,6 % du capital de la société d'édition et de travel retail (commerces dans les aéroports et les gares). Vivendi devient ainsi le troisième actionnaire du groupe, derrière Amber Capital (18 %), opposant farouche d'Arnaud Lagardère, et le fonds souverain Qatar Investment Authority (13 %). Cette entrée semble, pour l'heure, amicale. « Il s'agit d'un placement financier à long terme témoignant de la confiance de Vivendi dans les perspectives de ce groupe français (Lagardère), fort de positions de leadership international dans ses principaux métiers et qui traverse, comme beaucoup d'autres, une période difficile », précise Vivendi dans un communiqué.

Nicolas Sarkozy, ami personnel d'Arnaud Lagardère qui lui a récemment demandé d'intégrer son conseil de surveillance, aurait proposé à un de ses autres amis, Vincent Bolloré, de s'inviter au capital de Lagardère face aux assauts répétés du fonds Amber Capital. Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré auraient eu des échanges.

« Même si nous restons sereins, c'est toujours mieux d'avoir des alliés », indique une source proche de Lagardère. Sollicité par Arnaud Lagardère, dont la dette de son holding personnel LC&M atteignait 164 millions d'euros fin 2019, comme l'a révélé Le Point, le milliardaire

