Viktor Gyökeres à Arsenal : la solution à 75 millions ?

C'est officiel depuis ce week-end : Viktor Gyökeres s'est engagé à Arsenal pour 75 millions d'euros. Une suite logique pour l'homme aux 97 buts en deux saisons au Sporting, et un recrutement important dans un effectif où l'absence de buteur de métier s'est fait ressentir la saison passée. Le flirt de l'été annonce-t-il une véritable idylle ?

C’est un casse-tête dont la solution ne pouvait être trouvée qu’à prix d’or. Tout au long de la saison, du côté d’Islington, Mikel Arteta n’a cessé de multiplier les essais pour tenter de répondre à l’équation à une inconnue qu’est restée le front l’attaque des Gunners des mois durant. Finalement, la solution vaut 16 points au scrabble, et 75 millions d’euros – bonus compris – sur le formidable marché aux buteurs qu’est la Premier League. Elle s’appelle Viktor Gyökeres.

Great to have you with us, Viktor 👊 pic.twitter.com/UTohPE17Ez…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com