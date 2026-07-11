Vietnam-Un bateau transportant des touristes a chaviré au large de l'île de Phu Quoc, 15 morts

Au moins 15 touristes indiens ont trouvé la mort samedi lorsqu'un bateau a chaviré au large de l'île de Phu Quoc, au sud du Vietnam, rapporte le journal VnExpress, citant les autorités locales.

Vingt-et-une personnes ont survécu à l'accident, poursuit le journal. L'embarcation transportait 36 personnes, dont 32 touristes indiens, trois membres d'équipage et un accompagnateur.

L'ambassade de l'Inde au Vietnam a déclaré qu'elle suivait de près l'incident et qu'elle avait mis en place des centres d'intervention d'urgence à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï afin d'aider les familles affectées.

"Les détails exacts de l'incident sont en cours de vérification, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage menées par les autorités locales se poursuivent", poursuit déclaré l'ambassade dans un communiqué, qualifiant l'incident de "tragique".

Le bateau faisait la traversée entre l'île de Hon May Rut et le port d’An Thoi lorsqu'il a chaviré à environ 400m au large, selon les autorités citées par VnExpress. VnExpress a rapporté que la mer était agitée, avec de grosses vagues dans la zone à ce moment-là.

Phu Quoc, la plus grande île du Vietnam, est devenue l'une des destinations touristiques les plus prisées du pays.

(Khanh Vu et Karen Lema, Version française Benoit Van Overstraeten)