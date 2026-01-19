Vietnam: début du congrès quinquennal du parti communiste

Un soldat devant une affiche annonçant le 14e Congrès du Parti communiste vietnamien, le 19 janvier 2026 à Hanoï ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le congrès quinquennal du parti communiste vietnamien a débuté lundi à Hanoï, où le secrétaire général To Lam cherchera à renforcer son emprise sur le pouvoir, moins de deux ans après son accession au poste suprême.

Plus de 1.500 délégués représentant les quelque cinq millions de membres du parti unique du Vietnam se sont rassemblés pour rendre hommage au héros national Hô Chi Minh, devant son mausolée de la capitale, avant de participer à une session préparatoire à huis clos.

La cérémonie d'ouverture officielle du rassemblement sera diffusée en direct mardi matin, selon les médias d'Etat, et To Lam devrait y prononcer un discours.

Pays de 100 millions d'habitants, le Vietnam est à la fois un Etat autoritaire et un pôle économique régional grandissant, fort d'une croissance de 8% en 2025.

Depuis sa nomination à la tête du parti il y a seulement 17 mois, To Lam a mené une campagne anticorruption vigoureuse, réduit la bureaucratie et accéléré les investissements dans les infrastructures.

Selon des sources au sein du parti communiste, le dirigeant de 68 ans conservera son poste de secrétaire général à l'issue du congrès, organisé jusqu'à dimanche.

Mais il vise également la présidence du pays, à l'instar de Xi Jinping chez le voisin chinois.

Son influence dépendra de ceux qui obtiendront les autres postes clés du politburo, en particulier au sein de la faction militaire plus conservatrice, qui s'oppose à ses réformes.

Photo diffusée par le 14e Congrès national, via l'Agence de presse vietnamienne, le 19 janvier 2026, montrant le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam (c) et le président Luong Cuong (d), accompagnés de délégués, se recueillant au mausolée du héros national Hô Chi Minh à Hanoï ( Vietnam News Agency / Handout )

Une source proche des délibérations internes a indiqué à l'AFP que les ambitions de To Lam avaient été provisoirement approuvées.

Il pourrait toutefois avoir à mettre de côté ses ambitions présidentielles afin d'obtenir le soutien nécessaire à son programme de réformes.

To Lam pourrait être le premier à être nommé simultanément aux deux plus hauts postes du pouvoir vietnamien par un congrès du parti plutôt que d'y accéder à la suite d'un décès.