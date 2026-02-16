Vidéos IA: Bytedance promet des mesures pour protéger le droit d'auteur

( AFP / PEDRO PARDO )

Le géant chinois ByteDance a promis des mesures pour faire respecter le droit d'auteur, répondant aux inquiétudes de l'industrie du cinéma américain à propos de vidéos hyperréalistes produites par son logiciel Seedance 2.0 en clonant des productions hollywoodiennes.

Le logiciel chinois Seedance 2.0 a été accusé par les grands studios hollywoodiens de violations "massives" des droits d'auteur, après la diffusion, entre autres, d'une vidéo virale générée par intelligence artificielle (IA) montrant un combat entre Tom Cruise et Brad Pitt.

ByteDance a reconnu ces inquiétudes concernant Seedance 2.0 dans un communiqué transmis à l'AFP dimanche et a déclaré "respecter les droits de propriété intellectuelle".

La société a ajouté prendre des mesures pour "renforcer les dispositifs de protection actuels" afin d'empêcher "l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle et de l'image par les utilisateurs".

Propriété de l'entreprise chinoise ByteDance qui possède aussi TikTok, le nouveau modèle de création de vidéo Seedance 2.0, vient d'être lancé dans une version test limitée en Chine mais des images hyperréalistes inondent déjà les réseaux sociaux, mettant en scène des super-héros ou des acteurs connus.

"En une seule journée, le logiciel chinois d'IA Seedance 2.0 s'est livré à une utilisation non autorisée de droits d'auteur protégés aux Etats-Unis à une échelle massive", a dénoncé Charles H. Rivkin, le président de la Motion Picture Association qui représente notamment les intérêts de Disney, Universal, Warner et Netflix.

"ByteDance méprise le droit d'auteur", a souligné le lobby, demandant que le groupe "cesse immédiatement ses activités de violation des droits".

Le cabinet de conseil CTOL Digital Solutions, basé en Suisse, a salué Seedance 2.0 comme "le modèle de génération vidéo par IA le plus avancé disponible... surpassant Sora 2 d'OpenAI et Veo 3.1 de Google lors de tests pratiques".