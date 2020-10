Vers une réduction drastique de l'utilisation du glyphosate

C'est un rapport qui promet de bouleverser durablement les pratiques agricoles en France. L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), qui est également chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché du glyphosate, herbicide hautement contesté bien que considéré comme sûr par les agences sanitaires mondiales, avait entamé, en 2018, une vaste revue des alternatives possibles, dans le cadre du plan de sortie de l'utilisation de cette molécule engagé par le gouvernement français.

Un rapport qu'elle rend public aujourd'hui, et qui a vocation à s'appliquer immédiatement : les produits contenant du glyphosate, dont les autorisations sont toutes en train d'être révisées, ne pourront désormais plus être vendus que dans le cadre d'usages précis, là où aucune alternative non chimique n'a été identifiée. Sur la vigne, les arbres fruitiers, les grandes cultures : l'usage et les doses utilisées vont soit être supprimés, soit être réglementairement réduits de 60 à 80 %.

« Nous allons servir de modèle à toute l'Europe », veut croire Marie-Christine de Guenin, à la tête des autorisations de mise sur le marché de l'Anses. De fait : dans le cadre de la réautorisation d'utilisation pour cinq ans de la molécule en Europe, les États membres avaient la possibilité de décider de restrictions particulières. « Seule la France a

