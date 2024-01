Vers une baisse du bonus écologique : le décret "sortira très vite", assure le gouvernement

Roland Lescure à l'Assemblée nationale à Paris le 28 novembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Peu avant Noël, le gouvernement avait confirmé envisager de baisser le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique à 4.000 euros, au lieu de 5.000 euros en 2023, pour les Français les plus aisés.

Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, l'a assuré ce jeudi 4 janvier sur France Inter : le décret qui doit préciser le nouveau barème du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique "sortira très vite".

Peu avant Noël, le gouvernement avait confirmé envisager de baisser ce bonus écologique à 4.000 euros au 1er janvier, au lieu de 5.000 euros en 2023, pour les Français les plus aisés. Ce bonus pourrait en effet baisser de 1.000 euros pour les ménages "des déciles 6 à 10", les plus aisés, mais rester à 7.000 euros (5.000 euros et la majoration déjà en vigueur de 2.000 euros) pour la moitié aux revenus les plus modestes, selon une source gouvernementale à l'AFP. Mais le décret n'a pas encore été publié.

Ce dernier est donc "en train d'être finalisé", a promis Roland Lescure ce jeudi. "Il y a encore un débat assez technique sur le fait de savoir si les scooters à trois roues doivent être concernés ou pas par ce bonus écologique. On est en train de finaliser ça", a-t-il poursuivi. "L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule électrique fait en Europe, et singulièrement fait en France, vous bénéficiez du bonus écologique", a ajouté le ministre, tandis que, à l'inverse, "quand il est fait au bout du monde, dans des pays où le bilan carbone est dégradé, vous n'en bénéficiez pas". "C'est du bon sens, mais qui n'était pas encore à l'œuvre", a-t-il estimé. Puis de détailler : "L'année dernière, on a à peu près dépensé un milliard d'euros d'argent public pour financer des achats de véhicules électriques. Ça a fonctionné, près de 20% des véhicules achetés en France étaient électriques, mais en envoyant 300 millions d'euros au bout du monde".