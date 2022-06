Vers un prolongement du plafond des titres-restaurants

Depuis le mois de juin 2020, il est possible de payer jusqu'à 38 euros en titres-restaurants, pour les services de livraison de repas ou directement dans les restaurants (même le dimanche et les jours fériés). Le ministère de l'Économie a prolongé plusieurs fois cette mesure, destinée à inciter les Français à consommer dans les établissements durement impactés par les confinements et restrictions sanitaires. Selon les informations de BFMTV, mercredi 1er juin, le plafond de 38 euros pourrait rester en place au-delà du 30 juin. Mais la décision ne pourra être prise qu'après les élections législatives et la mise en place du nouveau gouvernement.

En février, lorsque Bruno Le Maire a annoncé la prolongation du plafond des titres-restaurants jusqu'au 30 juin, il a assuré que ce serait « la dernière (fois) ». Mais la situation économique des Français s'est fortement dégradée depuis. L'inflation impacte les produits du quotidien. Le pouvoir d'achat est au plus mal. Le gouvernement aurait alors commencé à étudier, une fois de plus, un allongement de cette mesure, selon la chaîne.

Quid du plafond dans les supermarchés ?

Si toutefois le calendrier mis en place cet hiver ne bougeait pas, le plafond journalier des titres-restaurants reviendrait alors à 19 euros pour la restauration à compter du 1er juillet. À noter que le plafond pour faire les courses dans les supermarchés ou épiceries est, lui, toujours resté le

