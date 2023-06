Vers un ISF climatique ? "Il ne faut pas utiliser l'écologie comme prétexte pour augmenter les impôts", estime Christophe Béchu

Christophe Béchu le 10 mai à Paris. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Il y a effectivement besoin de montrer que la transition climatique est juste", a reconnu le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce lundi 19 juin sur France Info.

Ce lundi 19 juin, le gouvernement organise des assises des finances publiques qui mettront en exergue les milliards d'euros d'économies nécessaires pour permettre à la France de redresser des comptes dégradés par les crises successives.

Face au ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, France Info a relevé que l'économiste Jean Pisani-Ferry a proposé l'idée d'un impôt sur la fortune (ISF) climatique qui pourrait permettre de renflouer les caisses. "Ce n'est pas le rendement de l'ISF qui nous exonérerait aujourd'hui de quelque économie que ce soit", a répondu le ministre ce lundi 19 juin. "Cette revue de finance publique sert à dégager des milliards d'euros qui vont pouvoir être mis sur la planification écologique", a-t-il clarifié.

Puis de concéder : "Il y a effectivement besoin de montrer que la transition climatique est juste, à la fois dans la façon dont elle est financée, et dans ceux qui bénéficient des crédits. Mais elle a avant tout besoin d'être financée. La hauteur du besoin nécessite de revoir dans nos finances publiques certaines dépenses, comme les dépenses brunes (qui baissent le coût du gaz, du fioul, du pétrole). De l'autre, on a au contraire besoin d'aller pousser des financements pour accélérer la rénovation des écoles, des logements sociaux..."

"Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas utiliser l'écologie comme prétexte pour augmenter les impôts. On a une transition fiscale à conduire : baisser certains impôts, en augmenter d'autres. Si on a des impôts sur les émissions, ça contribuera à faire payer plus ceux qui ont les modes de vie les plus riches", a conclu Christophe Béchu.