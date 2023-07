Vers un congé parental "plus court et mieux indemnisé" ? Aurore Bergé veut "lancer la réflexion"

La nouvelle ministre des Solidarités a défendu la piste d'une réforme du dispositif en place, qu'elle juge à la fois trop peu utilisé et souvent à contre-coeur.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"On peut faire bien mieux". A l'antenne de France 2 , Aurore Bergé a martelé sa volonté de "lancer la réflexion" sur une réforme du congé parental, qu'elle souhaite "plus court mais mieux indemnisé" . Cette piste avait été évoquée par la nouvelle ministre dans un entretien à Ouest-France , publié mercredi 26 juillet.

Sur le plateau des Quatre Vérités, Aurore Bergé insiste, disant vouloir rendre le dispositif "beaucoup plus attractif", même si le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a affirmé qu'aucun projet n'était lancé à ce stade. "Je souhaite le construire", a lancé la nouvelle ministre des Solidarités, jeudi 27 juillet.

"Deux fois moins de bénéficiaires du congé parental en dix ans"

"Sous le quinquennat Hollande, il y a eu une révision du congé parental. Il a été raccourci mais pas mieux indemnisé. Résultat : on a deux fois moins de bénéficiaires du congé parental en dix ans. C'est un échec. On peut faire bien mieux", a t-elle affirmé. "Je veux qu'on lance cette réflexion pour faire en sorte qu'on ait quelque chose de plus attractif qui à la fin permette à plus de parents qui le souhaitent d'avoir plus de temps avec leur bébé, a t-elle ajouté.

"Je n'apporte pas de réponse immédiate, mais il faut ouvrir ce débat de manière collective, avec les parents, tous ceux qui travaillent avec de jeunes enfants, et les associations familiales", avait prévisé à l'AFP Aurore Bergé. La situation actuelle est "doublement insatisfaisante", selon elle: d'un côté de nombreux parents renoncent à bénéficier d'un congé parental car il n'est indemnisé que 429 euros par mois, de l'autre coté certaines femmes "utilisent le congé parental faute d'une solution de garde, et donc elles s'éloignent du marché du travail alors qu'elles ne le souhaitaient pas".

Selon une étude publiée en 2021, moins de 1% des pères prennent un congé parental à temps plein après la naissance de leur enfant, alors qu'une réforme en vigueur depuis 2015 ambitionnait de porter ce taux à 25%. Le taux de recours des pères au congé parental n'a presque pas augmenté avec cette réforme, passant de 0,5% à 0,8% pour un congé à plein temps, contre près de 14% pour les mères.