Véronique Reille-Soult : «Les chefs d’entreprise français n’ont pas encore compris la force des réseaux sociaux dans la valorisation de leur société»

Véronique Reille-Soult, cofondatrice et présidente du cabinet Backbone Consulting. (© Antony Voisin)

Véronique Reille-Soult, cofondatrice et présidente du cabinet Backbone Consulting a accordé un entretien au Revenu, ou elle nous explique l'importance qu'à pris les réseaux sociaux.

Présidente de Backbone Consulting, spécialiste de la réputation et experte en matière de gestion de crise «on line», Véronique Reille-Soult a été directrice générale de Dentsu Consulting, cabinet spécialisé dans la communication d’affaires. Elle a reçu le prix «Agence de demain» 2021 et «Agence innovante» 2022. Elle est par ailleurs enseignante au Celsa-Sorbonne et maître de conférences à Sciences Po.

Dans votre dernier ouvrage, vous démontrez que les réseaux sociaux sont devenus le «cinquième pouvoir», celui de l’opinion. Quel est leur poids ?

Véronique Reille-Soult : La critique la plus fréquente, c’est que les opinions véhiculées par les réseaux sociaux ne sont pas représentatives, mais elles sont significatives. En décembre 2022, on dénombrait 4,74 milliards d’utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux dans le monde (soit 53,6% des habitants de la planète). En France, avec 80,3% de la population sur les réseaux sociaux et 56,4% d’utilisateurs actifs, la significativité est actée.

Car, même si 80% de cette population ne s’expriment pas, ne partagent pas, ne likent pas, ils restent néanmoins représentatifs, car ils lisent et s’informent grâce aux réseaux sociaux. Sur Twitter, depuis son rachat par Elon Musk, on peut voir sous un «post», le nombre de personnes qui ont commenté, liké, partagé, ce sont les gens actifs, mais en dessous de chaque message, on