Vente de produits illégaux et potentiellement dangereux : la Commission européenne réclame de nouvelles explications à Temu

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La Commission européenne a demandé ce vendredi 11 octobre à Temu d'expliquer en particulier les mesures prises "contre la présence et la réapparition de commerçants vendant des produits illégaux" sur sa plateforme.

Temu en fait-il assez contre la vente de produits illégaux et potentiellement dangereux ? La Commission européenne a réclamé de nouvelles explications au site de commerce en ligne ce vendredi 11 octobre. C'est la deuxième fois que Bruxelles adresse des questions écrites à cette plateforme d'origine chinoise, soupçonnée de ne pas respecter ses obligations de protection des consommateurs, dans le cadre du nouveau règlement européen sur les services numériques (DSA).

Si ces demandes d'informations ne constituent pas encore une mise en cause, il s'agit d'une première étape qui peut conduire à l'ouverture d'une enquête formelle, puis à de lourdes sanctions financières en cas d'infractions avérées. La Commission a demandé ce vendredi à Temu d'expliquer en particulier les mesures prises "contre la présence et la réapparition de commerçants vendant des produits illégaux" sur sa plateforme. Elle veut aussi connaître les mesures adoptées pour réduire "les risques liés à la protection des consommateurs, à la santé publique et au bien-être des utilisateurs".

L'exécutif européen, qui joue désormais le rôle de gendarme du numérique dans l'UE, réclame par ailleurs "des détails sur les systèmes de recommandation de Temu et les risques pour la protection des données personnelles des utilisateurs". Temu doit fournir ces informations d'ici au 21 octobre. La Commission précise qu'elle décidera des prochaines étapes de la procédure "sur la base de l'évaluation des réponses".

Une plainte contre Temu déposée par des associations européennes en mai

Le 28 juin, Bruxelles avait adressé de premières questions à Temu sur les moyens mis en œuvre pour permettre le signalement de produits illégaux. D'autres demandes concernaient les interfaces trompeuses ("dark pattern") qui permettent de manipuler le comportement des utilisateurs, la protection des mineurs, la transparence des systèmes de recommandations de produits, ou encore la traçabilité des vendeurs sur ces plateformes. Temu, qui connaît une progression fulgurante en Europe grâce à une stratégie de prix cassés, est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits : vêtements, jouets, décoration, outils, high-tech...

Des associations européennes de consommateurs avaient déposé en mai une plainte contre Temu, l'accusant notamment d'utiliser des interfaces trompeuses pour inciter les utilisateurs à dépenser plus sur la plateforme. "Nous coopérons pleinement" avec la Commission, a assuré ce vendredi un porte-parole de Temu, affirmant que "la sécurité des consommateurs est une priorité absolue". L'entreprise assure avoir déjà "pris des mesures importantes" depuis le printemps et dit continuer "à affiner" ses pratiques "dans le cadre du règlement sur les services numériques".

Fin septembre, six pays de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, avaient demandé à la Commission de serrer la vis-à-vis de Temu. "Chaque jour, des centaines de milliers de colis arrivent chez nous, surtout en provenance de Chine, avec des marchandises qui ne respectent pas les règles du marché européen", avait dénoncé le secrétaire d'État allemand à l'Économie Sven Giegold lors d'une réunion avec ses homologues de l'UE à Bruxelles.

Droit de réponse de Temu

"Nous avons reçu la demande d'informations de la Commission européenne et coopérons pleinement. Conformément à notre engagement de longue date en matière de conformité, nous avons pris d'importantes mesures supplémentaires depuis notre désignation en tant que VLOP (très grande plateforme en ligne) le 31 mai 2024, et continuons d'affiner nos pratiques dans le cadre de la loi sur les services numériques. La sécurité des consommateurs est une priorité absolue, et nous accueillons favorablement les retours de toutes les parties prenantes alors que nous nous efforçons de fournir à nos consommateurs l'accès à des produits de qualité à des prix abordables."