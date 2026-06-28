Venezuela-Une trentaine de personnes secourues et des milliers toujours portées disparues après le double séisme

Trente-trois personnes, dont plusieurs enfants, ont été secourues ce week-end après les séismes qui ont frappé le Venezuela, a déclaré le président par intérim du pays, et les recherches se poursuivaient dans l'espoir de retrouver des victimes encore en vie.

Le bilan officiel du double séisme survenu mercredi s'établissait samedi à plus de 1.400 morts tandis que des équipes de secours venues de l'étranger affluaient vers l'État côtier de La Guaira, le plus durement touché. Le gouvernement a parlé de centaines de personnes disparues ou prises au piège dans les décombres, et un peu moins de 50.000 noms - contre 55.000 samedi - figuraient dimanche sur une liste de disparus disponible sur internet.

LE TEMPS PRESSE POUR TROUVER DES SURVIVANTS

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 pourraient avoir fait plus de 10.000 morts.

Le temps presse pour secourir les personnes encore ensevelies sous les décombres.

"Il existe une fenêtre d'environ trois jours, 72 heures, après laquelle la probabilité de pouvoir sauver des personnes vivantes diminue", a déclaré samedi à Reuters Sebastian Eugster, chef d'une équipe de secouristes suisses.

Le gouvernement a fait état de 3.000 blessés et d'un nombre équivalent de Vénézuéliens sans-abris.

Dimanche, le pape Léon a évoqué devant les fidèles réunis à Rome pour la prière de l'Angélus sa "proximité avec les frères et sœurs vénézuéliens touchés par les récents tremblements de terre".

La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a fait savoir sur X que l'UE avait débloqué 5 millions d'euros d'aide d'urgence et que son système satellitaire Copernicus aidait à cartographier les dégâts et à diriger les secours.

Un haut responsable américain a promis pour les prochains jours un plan de financement de plusieurs centaines de millions de dollars, en plus des 150 millions de dollars déjà engagés par l'administration Trump.

(Reportage de Vivian Sequera à Caracas avec Julia Symmes Cobb à Bogota, Francesca Landini au Vatican et Akanksha Khushi à Bangalore ; Version française Elizabeth Pineau)