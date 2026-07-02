Venezuela: un survivant du séisme extrait des décombres huit jours après

Le survivant sauvé le 2 juillet à Catia La Mar, Vénézuela, huit jours après le séisme ( AFP / Federico PARRA )

Un survivant du double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin a été extrait des décombres par des secouristes jeudi, huit jours après le double séisme qui a fait plus de 2.000 morts et des dizaines de milliers de disparus.

Hernan Gil, agent de sécurité de 43 ans, avait été enseveli dans la guérite de sécurité de l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira (nord). Sorti sur un brancard, il a été pris en charge dans une ambulance qui devait l'emmener à Caracas, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des équipes des États-Unis, du Salvador, du Costa Rica, du Portugal, du Mexique, du Chili et du Venezuela ont creusé pendant plus de trois jours pour le libérer, tout en lui fournissant de l'eau et de l'air au moyen de sondes et d'un tuyau.

Dans la dernière phase de l'opération, une trentaine de personnes ont travaillé sans relâche dans le parking de l'immeuble pour dégager les décombres, tandis que deux secouristes creusaient un tunnel de trois mètres.

Une personne recherche un proche décédé parmi les décombres d'un immeuble effondré dans le quartier de Los Corales, à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira, au Venezuela, le 1er juillet 2026 ( AFP / Federico PARRA )

Avant d'atteindre le miraculé, ils ont utilisé un marteau perforateur pour briser une dernière dalle, après avoir signalé le risque d'effondrement d'un immeuble voisin. "Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi difficile, je ne sais pas s'il y a déjà eu un sauvetage aussi long avec ces caractéristiques", a commenté sur place un secouriste sous couvert de l'anonymat.

"C'est vraiment un miracle", a déclaré l'épouse de Gil, Gusbimar Gonzalez. "Je suis complètement émerveillée, car c'est la première fois que je vois autant de pays s'unir ainsi pour sauver une seule personne".

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a décrété un deuil national de sept jours "en hommage à la mémoire des victimes".

Leur nombre a été revu à la hausse avec 2.295 morts et plus de 11.000 blessés, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Mais la catastrophe n'a pas rendu toutes ses victimes : les Nations unies estiment que 50.000 personnes sont portées disparues.

D comme décédés

Il y a eu bien eu une poignée de survivants miraculeux, comme ce petit garçon de trois ans retrouvé vivant mardi, six jours après le plus puissant séisme qu'ait connu le Venezuela depuis plus d'un siècle.

Mais les experts affirment que les victimes coincées sous les immeubles effondrés ont peu de chances de survivre au-delà de 72 heures. Debout au milieu des ruines de Caraballeda où son fils a disparu, dans l'Etat de la Guaira, José Rafael est formel : "Personne ne sortira d'ici, vivant ou mort".

Des secouristes et bénévoles recherchent des survivants dans les déocombres de bâtiments effondrés à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira, le 1er juillet 2026 au Venezuela ( AFP / Juan BARRETO )

Des dizaines de bâtiments détruits portent une grande lettre D peinte à la bombe. Signifiant "deceased" (décédés), selon la nomenclature internationale pour les opérations de recherche et de sauvetage lors de tremblements de terre, elle met fin aux espoirs d'y trouver des survivants.

Dans un pays déjà soumis ces dernières années aux restrictions de l'information, le gouvernement a limité après le drame l'accès à La Guaira en imposant aux bénévoles un laissez-passer.

"Il a été extrêmement difficile d'atteindre le territoire vénézuélien", regrette Luis Arteaga Benatuil, membre du groupe espagnol de recherche et de sauvetage USAR 13. "Nous arrivons tard, mais notre objectif demeure de sauver des vies".

quatre policiers arrêtés

L'ampleur des dégâts matériels a plongé une partie du pays dans le chaos. Les autorités vénézuéliennes ont installé des centres de distribution d'aide mais les rescapés se sentent davantage soutenus par les étrangers et les bénévoles.

Quatre policiers vénézuéliens ont été arrêtés pour des pillages dans la zone du double séisme, selon le ministère de la Justice, après la publication devenue virale d'agents pris la main dans le sac par des habitants furieux.

Dans l'Etat de La Guaira, "les pénuries alimentaires sont généralisées, les services de base se sont effondrés et les communications sont en grande partie coupées", s'est alarmé le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR). "Les tensions au sein de la population s'accroissent, alors que l'accès à l'aide demeure limité".

Des bénévoles distribuent de la nourriture et des produits de première nécessité à Caraballeda, dans l'État de La Guaira, le 30 juin 2026 au Venezuela ( POOL / Miguel MEDINA )

Fátima Berroterán, 56 ans, habitait dans l'une des 20 tours de la résidence Brisas de Maiquetía. Elle et sa famille dorment sur le parking. "Ici, rien ne nous arrivait. C'est seulement depuis cette nuit qu'ils ont commencé à nous apporter de l'eau", explique-t-elle.

Carte montrant la probabilité de liquéfaction des sols au Venezuela et la densité de peuplement urbain, dans la région touchée le 24 juin 2026 par un double séisme ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) redoute des épidémies et s'inquiète de systèmes "inadéquats" de suivi des disparus et d'enregistrement des victimes.

Les perturbations des services de santé, des réseaux d'eau et d'assainissement, combinées aux déplacements de population, pourraient favoriser des flambées "de maladies évitables par la vaccination comme la rougeole, la diphtérie et la coqueluche", a averti un porte-parole de l'organisation, Christian Lindmeier.