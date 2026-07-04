Le bilan du double séisme survenu le 24 juin au Venezuela s'est alourdit à 2.954 mors, a annoncé vendre le ministère vénézuélien de l'Information.

Les tremblements de terre ont en outre fait 16.592 blessés et 16.309 sans-abri, selon les nouvelles données présentées par le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez.

Les opérations de recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants, a-t-il indiqué.

(Alexander Villegas; version française Camille Raynaud)