 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venezuela-Cent personnes sont mortes dans l'attaque US, dit le ministre de l'Intérieur
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 02:52

Le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré mercredi soir que 100 personnes étaient mortes durant l'opération militaire menée par les Etats-Unis au cours du week-end pour capturer le président Nicolas Maduro.

Caracas n'avait jusqu'alors pas fourni de bilan de l'opération américaine. L'armée vénézuélienne avait quant à elle diffusé une liste comportant les noms de 23 officiers vénézuéliens tués lors de cette attaque.

Des responsables vénézuéliens ont déclaré qu'une grande partie du service de sécurité de Nicolas Maduro avait été tuée "de sang-froid" lors de l'opération menée samedi.

Selon Diosdado Cabello, Nicolas Maduro a été blessé à la jambe lors de l'attaque tandis que son épouse a subi un traumatisme crânien.

La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, a déclaré mardi un deuil national de sept jours en hommage aux membres de l'armée tués durant l'opération militaire menée par les Etats-Unis.

(Rédaction de Reuters)

Venezuela
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank