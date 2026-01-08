Venezuela-Cent personnes sont mortes dans l'attaque US, dit le ministre de l'Intérieur

Le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré mercredi soir que 100 personnes étaient mortes durant l'opération militaire menée par les Etats-Unis au cours du week-end pour capturer le président Nicolas Maduro.

Caracas n'avait jusqu'alors pas fourni de bilan de l'opération américaine. L'armée vénézuélienne avait quant à elle diffusé une liste comportant les noms de 23 officiers vénézuéliens tués lors de cette attaque.

Des responsables vénézuéliens ont déclaré qu'une grande partie du service de sécurité de Nicolas Maduro avait été tuée "de sang-froid" lors de l'opération menée samedi.

Selon Diosdado Cabello, Nicolas Maduro a été blessé à la jambe lors de l'attaque tandis que son épouse a subi un traumatisme crânien.

La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, a déclaré mardi un deuil national de sept jours en hommage aux membres de l'armée tués durant l'opération militaire menée par les Etats-Unis.

