Venezuela-Appel "positif" entre Trump et Rodriguez
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 04:22

Le président américain Donald Trump s'est entretenu par téléphone mercredi avec la présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez, un appel qu'ils ont tous deux décrit comme "positif".

Delcy Rodriguez, vice-présidente de Nicolas Maduro, vient de remplacer ce dernier à la tête de l'Etat après l'opération militaire américaine qui a conduit à sa capture.

Donald Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux qu'ils avaient abordé les questions du pétrole, des minéraux, du commerce et de la sécurité alors que les Etats-Unis oeuvrent pour "aider le Venezuela à se stabiliser et à se remettre".

Delcy Rodriguez a évoqué un appel long, productif et courtois et a dit qu'elle et le président américain avaient discuté d'un agenda bilatéral qui bénéficierait aux deux pays.

Donald Trump doit rencontrer jeudi Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025, à la Maison blanche.

"C'est une femme très sympathique", a dit Donald Trump lors d'une interview accordée à Reuters depuis le Bureau ovale. "Je l'ai vu à la télévision. Je pense que nous allons simplement parler des bases."

(Rédaction de Reuters)

Donald Trump
Venezuela
