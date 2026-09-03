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Vance : "Nous pensons que la Fed devrait baisser ses taux"
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 20:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Humeyra Pamuk et Jacob Bogage

Le vice-président américain JD Vance a déclaré jeudi que la Maison Blanche estimait que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d’intérêt, arguant que les chiffres de l’inflation justifiaient une baisse des taux.

S'exprimant depuis la salle de presse de la Maison Blanche, JD Vance a déclaré que l'administration Trump "prenait de nombreuses mesures pour tenter de maintenir ces taux d'intérêt à un niveau bas. Mais il serait appréciable de bénéficier d'un peu d'aide de la part de la Réserve fédérale".

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