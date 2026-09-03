Vance : "Nous pensons que la Fed devrait baisser ses taux"

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par Humeyra Pamuk et Jacob Bogage

Le vice-président américain JD Vance a déclaré jeudi que la Maison Blanche estimait que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d’intérêt, arguant que les chiffres de l’inflation justifiaient une baisse des taux.

S'exprimant depuis la salle de presse de la Maison Blanche, JD Vance a déclaré que l'administration Trump "prenait de nombreuses mesures pour tenter de maintenir ces taux d'intérêt à un niveau bas. Mais il serait appréciable de bénéficier d'un peu d'aide de la part de la Réserve fédérale".