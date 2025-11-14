Vallourec améliore sa rentabilité au 3e trimestre, bénéfice net en hausse

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'industriel français Vallourec, spécialiste des tubes en acier sans soudure pour le forage et l'énergie, a annoncé vendredi un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre, tiré par une meilleure rentabilité.

Le bénéfice net a grimpé de 83,5% sur un an à 134 millions d'euros, selon un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (indicateur de rentabilité) ressort à 210 millions d'euros, soit une marge de 23,1% du chiffre d'affaires, contre 168 millions d'euros et une marge de 18,8% du chiffre d'affaires pour la même période l'an dernier.

"C'est une performance remarquable avec une marge brute d'environ 20% sur trois années consécutives", s'est félicité le PDG Philippe Guillemot lors d'un point-presse téléphonique.

L'augmentation de la marge, désormais en ligne "avec celle de l'un de nos principaux concurrents" selon M. Guillemot, s'explique par "des volumes et des prix de vente moyens plus élevés du segment tubes", principale activité de l'entreprise.

La rentabilité s'est aussi améliorée grâce à des réductions de coûts et à "une rentabilité plus élevée du segment mine et forêts", selon le communiqué.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 911 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de 2% par rapport sur un an, notamment en raison d'une hausse des volumes vendus de 4%.

En revanche, le groupe a "observé des retards" dans certains projets ce qui se "traduira par des facturations en 2026" plus tardives que prévu.

Les résultats attendus au 4e trimestre auraient pu être "plus important si nous avions pu facturer dès cette année", a pointé M. Guillemot.

L'entreprise avait annoncé au cours du trimestre investir 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown dans l'Ohio aux Etats-Unis, notamment pour la création d'une nouvelle ligne de filetage premium au sein des unités existantes de production d'acier, de laminage et de finition.

Une production locale destinée à éviter une exposition aux droits de douane américain.

Le groupe, qui a renoué avec les bénéfices en 2023 après avoir frôlé la faillite, a rappelé avoir versé 370 millions d'euros cette année à ses actionnaires, dont 352 millions en dividendes et 19 en rachats d'action.