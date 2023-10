Vaccination des canards : les Etats-Unis, le Canada et le Japon restreignent leurs importations françaises

La vaccination obligatoire contre la grippe aviaire des canards français fait en fait craindre à ses pays partenaires une reprise de l'épidémie.

( AFP / GAIZKA IROZ )

Face à la répétition des crises d'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire, la France a décidé de rendre obligatoire la vaccination préventive dans les élevages de plus de 250 canards (hors reproducteurs). Depuis le 1er octobre, la France à commencer à vacciner des canetons contre la grippe aviaire dans l'espoir d'éviter un nouveau "raz de marée" de cette maladie virale qui a conduit à l'euthanasie de dizaines de millions de volailles ces dernières années.

Une décision qui isole cependant la France, seule en Europe à vacciner ses canards . "A partir du moment où l'on vaccine, ces pays sont en droit de considérer que la France n'est plus une zone indemne de grippe aviaire", explique à l'AFP Yann Nédélec, directeur de l'interprofession de la volaille française Anvol. Plusieurs pays ont par conséquent décidé de restreindre leurs importations.

Cette campagne de prévention préoccupe notamment le ministère américain de l'Agriculture (USDA). La vaccination "peut masquer une infection par le virus de la grippe aviaire (...) et ainsi permettre l'exportation d'animaux vivants infectés ou de produits contaminés par le virus vers les États-Unis" , a expliqué le ministère dans un message à l'AFP.

Le pays a donc interdit les importations en provenance de France de volailles vivantes, d'oeufs à couver - destinés à faire de futurs poussins ou canetons - ainsi que des viandes de volailles non transformées. Les produits issus de volailles cuits ou cuisinés de façon à ce que le virus soit détruit peuvent toujours être importés avec la documentation adéquate, a précisé l'USDA.

Ne pouvant garantir que des canards vaccinés, et donc potentiellement porteurs sains de la maladie, ne circulent pas librement au sein des pays européens membres du marché commun, les Etats-Unis ont aussi restreint les importations de canards vivants et de produits crus issus du volatile en provenance de cette zone.

Le Canada a de son côté suspendu "temporairement" l'importation des volailles vivantes, des oeufs à couver, et des produits de volaille frais, congelés ou crus en provenance de France tout en continuant à autoriser les produits "traités thermiquement, cuits ou mis en conserve", a indiqué l'agence canadienne d'inspection des aliments dans un communiqué. "On ne sait pas si la viande provenant de canards vaccinés pourra être exportée vers d'autres pays, ni comment la France identifiera, tracera et contrôlera les animaux reproducteurs vaccinés", y est-il justifié.

Le Japon, comme attendu, a aussi imposé des restrictions.

Quelles conséquences ?

Les volumes impliqués à l'échelle de la filière "ne sont pas énormes", indique Yann Nédélec. Selon les douanes françaises, dans la catégorie "volailles vivantes et oeufs", les exportations vers les Etats-Unis ne représentaient par exemple que 1% des exportations totales de la France.

Mais des produits à très forte valeur ajoutée, comme la volaille de Bresse vers le Japon, sont concernés, remarque le représentant de l'Anvol.

Les restrictions sont aussi problématiques pour le secteur de la génétique , qui comprend les oeufs à couver et les volailles d'un jour envoyés dans d'autres élevages pour la production d'oeufs de consommation ou de volailles de chair, affirme le responsable, en soulignant que la France est reconnue pour son savoir-faire dans les souches rustiques ou label bio.

U n dispositif de surveillance du virus , notamment pour rassurer les pays qui redoutent que le virus circule à bas bruit dans les élevages, a été mis en place , indique Yann Nédélec.

"Lorsque nous recevrons tous les documents nécessaires confirmant que la stratégie de vaccination, de surveillance et de contrôle des mouvements n'augmentera pas le risque de grippe aviaire (...), nous pourrons supprimer ou réduire les restrictions liées à la grippe aviaire", a souligné le ministère américain.

Pour le foie gras, produit symbole de la gastronomie française, la situation est surtout problématique au Japon , a indiqué la directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog), Marie-Pierre Pé: les flux à destination des Etats-Unis sont quasi nuls et les restrictions au Canada ne concernent que le cru.

Mais la décision de Tokyo était attendue et "on avait pris des précautions en amont pour pouvoir servir les Japonais pendant les fêtes de fin d'année", a-t-elle indiqué.