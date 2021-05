Vaccin anti-Covid : top départ pour la vaccination de tous les adultes

Les professionnels de santé craignaient que la campagne de vaccination contre le coronavirus plafonne, mais l'ouverture à tous les adultes devrait donner un coup de collier au processus. Toutes les personnes de 18 à 49 ans, qui étaient privées de vaccin anti-Covid jusque-là, peuvent désormais recevoir leur première injection. Si la vaccination pour tous est effective à compter de ce lundi 31 mai, la prise de rendez-vous sur les différentes plateformes - comme Doctolib ou Keldoc - est possible depuis le jeudi 27 mai.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que de nouveaux créneaux allaient s'ajouter au fur et à mesure de manière « progressive ». Avec « 28 millions de personnes adultes éligibles à la vaccination et non vaccinées » pour « en moyenne 500 000 rendez-vous disponibles chaque jour », Doctolib a toutefois prévenu qu'il ne pourrait pas répondre à toutes les demandes au regard du « nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna ». Il va donc falloir s'armer de patience.

Quid de la vaccination des adolescents ?

Toutefois, les perspectives de voir de nouveaux rendez-vous se libérer en juin sont bonnes puisqu'une accélération des livraisons de doses de vaccins est également prévue.

Une dose d'AstraZeneca, une autre de Pfizer... et si vous preniez un cocktail de vaccins ?À noter aussi que la Haute autorité de santé doit se prononcer en milieu de

