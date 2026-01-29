 Aller au contenu principal
USA-Une voiture fonce sur une synagogue à New York
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 06:32

par Kanishka Singh

Une voiture a foncé mercredi sur l'entrée du centre Chabad-Lubavitch à New York, un incident que la police a dit considérer comme un "crime de haine".

Aucun blessé n'a été signalé et la police a annoncé que le conducteur du véhicule avait été arrêté.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que l'homme interpellé avait "percuté intentionnellement et à plusieurs reprise le bâtiment avec son véhicule". Zohran Mamdani, qui s'est rendu sur les lieux de l'incident à Brooklyn, a qualifié cet acte de "terrifiant" et de "profondément préoccupant".

"Plus tôt dans la soirée, une voiture a foncé sur l'une des portes du centre Chabad-Lubavitch (...) où se situe l'une des synagogues les plus importantes du monde", a déclaré Motti Seligson, porte-parole du centre.

La commissaire de police de la ville de New York, Jessica Tisch, a déclaré que l'enquête portait sur un "crime de haine" et que la sécurité avait été renforcée autour des lieux de cultes "par mesure de précaution".

Zohran Mamdani, Jessica Tisch et Motti Seligson ont chacun déclaré qu'aucun blessé n'avait été signalé.

"L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre ville et la violence ou l'intimidation à l'encontre des juifs new-yorkais est inacceptable", a dit Zohran Mamdani.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)

