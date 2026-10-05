USA-Une résidente de Californie accusée d'espionner pour la Chine un fils du président taïwanais

Les autorités américaines ont arrêté dimanche une résidente de Californie accusée d'opérer comme agent étranger clandestin et d'espionner l'un des fils du président taïwanais Lai Ching-te à la demande de responsables chinois, a déclaré le FBI.

Cette arrestation a été effectuée à l'aéroport international de Los Angeles alors que la suspecte, Wanying Zhang, également connue sous le nom de Heather et âgée de 34 ans, s'apprêtait à partir en Chine, a indiqué l'agence fédérale dans un communiqué.

Wanying Zhang espionnait l'un des fils de Lai Ching-te, a déclaré le FBI, sans préciser directement le nom de celui-ci, avant de relayer un article du New York Post identifiant la cible de Zhang comme étant Lai Ting-yu, résident américain.

A Taipei, les services de la présidence taïwanaise ont décrit les agissements de Wanying Zhang comme un "cas typique de répression transnationale" et ont remercié le gouvernement américain de protéger les citoyens taïwanais.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère chinois des Affaires étrangères.

D'après le département américain de la Justice, Wanying Zhang s'est rendue l'an dernier à Seattle à la demande de responsables chinois auxquels elle a envoyé des photos et une vidéo de Lai Ting-yu et de sa famille ainsi que le numéro de plaque d'immatriculation de son véhicule.

Lai Ching-te défend la souveraineté de Taïwan et de sa population, une position qui déplaît à la Chine, laquelle considère l'île démocratique comme une province renégate qu'elle entend ramener dans son giron, sans exclure d'utiliser la force.

Washington n'a pas de liens diplomatiques formels avec Taipei mais est le principal fournisseur d'armes et soutien de l'île.

(Kanishka Singh, avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei et Joe Cash à Pékin; version française Jean Terzian)