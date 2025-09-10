 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Une figure du mouvement conservateur victime de tirs dans l'Utah
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 21:42

Charlie Kirk, figure du mouvement conservateur américain, a été victime de tirs lors d'un événement organisé mercredi à l'université de la Vallée de l'Utah, a rapporté Fox News citant un porte-parole de l'allié du président américain.

"Charlie Kirk a été victime de tirs à l'université de la Vallée de l'Utah. L'état dans lequel il se trouve n'est pas connu", a dit le porte-parole à Fox News.

Selon la chaîne de télévision, Charlie Kirk a été transporté à l'hôpital.

"Un coup de feu a été tiré depuis un bâtiment situé à proximité et un suspect est en garde à vue", a dit à Reuters un porte-parole de l'université.

Des agents du FBI ont été dépêchés sur place, a fait savoir le directeur de l'agence Kash Patel.

"Nous surveillons tous les rapports liés à la fusillade tragique survenue à l'université de la Vallée de l'Utah et impliquant Charlie Kirk", a écrit Kash Patel sur le réseau social X.

Charlie Kirk a joué un rôle de premier plan pour assurer le soutien des jeunes à Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2024. Ses événements organisés sur les campus universitaires à travers les Etats-Unis attirent généralement des foules.

"Nous devons tous prier pour Charlie Kirk, qui s'est fait tirer dessus", a écrit Donald Trump sur le réseau social X. "Un homme formidable. QUE DIEU LE BENISSE!"

(Jasper Ward, Andrew Hay, Brad Brooks, Helen Coster, Jim Oliphant, Jana Winter et Joseph Ax; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank