USA-Une figure du mouvement conservateur victime de tirs dans l'Utah

Charlie Kirk, figure du mouvement conservateur américain, a été victime de tirs lors d'un événement organisé mercredi à l'université de la Vallée de l'Utah, a rapporté Fox News citant un porte-parole de l'allié du président américain.

"Charlie Kirk a été victime de tirs à l'université de la Vallée de l'Utah. L'état dans lequel il se trouve n'est pas connu", a dit le porte-parole à Fox News.

Selon la chaîne de télévision, Charlie Kirk a été transporté à l'hôpital.

"Un coup de feu a été tiré depuis un bâtiment situé à proximité et un suspect est en garde à vue", a dit à Reuters un porte-parole de l'université.

Des agents du FBI ont été dépêchés sur place, a fait savoir le directeur de l'agence Kash Patel.

"Nous surveillons tous les rapports liés à la fusillade tragique survenue à l'université de la Vallée de l'Utah et impliquant Charlie Kirk", a écrit Kash Patel sur le réseau social X.

Charlie Kirk a joué un rôle de premier plan pour assurer le soutien des jeunes à Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2024. Ses événements organisés sur les campus universitaires à travers les Etats-Unis attirent généralement des foules.

"Nous devons tous prier pour Charlie Kirk, qui s'est fait tirer dessus", a écrit Donald Trump sur le réseau social X. "Un homme formidable. QUE DIEU LE BENISSE!"

(Jasper Ward, Andrew Hay, Brad Brooks, Helen Coster, Jim Oliphant, Jana Winter et Joseph Ax; version française Camille Raynaud)