USA-Une figure du mouvement conservateur abattue dans l'Utah

(Actualisé avec annonce du décès de Charlie Kirk par Donald Trump)

Charlie Kirk, figure du mouvement conservateur américain, a été abattu mercredi lors d'un événement organisé à l'université de la Vallée de l'Utah, a déclaré le président américain Donald Trump.

"Le grand, le légendaire Charlie Kirk est mort. Personne n'a compris ni ne connaissait le coeur de la jeunesse américaine comme Charlie. Il était aimé et admiré de TOUS, surtout de moi, et il n'est désormais plus avec nous", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole de l'université a déclaré que la police n'avait placé aucun suspect en garde à vue, revenant sur de précédentes déclarations faites par l'institution.

Des agents du FBI et de l'agence de contrôle de l'alcool, du tabac, des armes à feu et explosifs (ATF) ont été déployés sur place, a déclaré la procureure générale Pam Bondi sur le réseau social X.

Charlie Kirk avait joué un rôle de premier plan pour assurer le soutien des jeunes à Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2024. Ses événements organisés sur les campus universitaires à travers les Etats-Unis attiraient généralement des foules.

(Brad Brooks, David Morgan, Helen Coster, Jasper Ward, Jim Oliphant, Andrea Shalal, Andrew Hay, Jana Winter et Julia Harte, rédigé par Joseph Ax; version française Camille Raynaud)