USA-Une femme abattue lors d'un raid anti-immigration à Minneapolis

Un agent fédéral des services américains de l'immigration a abattu mercredi une femme de 37 ans qui se trouvait dans sa voiture à Minneapolis, où l'administration du président Donald Trump mène une répression accrue contre les immigrés, de même qu'à travers les Etats-Unis, depuis son retour au pouvoir.

Le maire de la ville a catégoriquement rejeté la version des faits rapportée par l'administration Trump, selon laquelle l'agent ayant fait feu a agi en légitime défense. Jacob Frey a déclaré avoir vu une vidéo de la fusillade qui contredit ce qu'il a décrit comme des "foutaises" de la part de Washington.

S'exprimant au cours d'une conférence de presse, il a reproché aux autorités fédérales de "tenter de faire passer cela pour un acte de légitime défense". "Ayant moi-même vu la vidéo, je veux le dire directement à tout le monde: ce sont des foutaises", a-t-il ajouté, visiblement en colère.

Jacob Frey a reproché aux agents du service fédéral de l'immigration et des douanes (ICE) de semer le chaos à Minneapolis, leur demandant de "foutre le camp" hors de la ville. Il a également appelé les habitants à rester calmes.

Des manifestants se sont rassemblés dans les rues voisines de la fusillade pour protester. Certains d'entre eux ont été dispersés par des agents fédéraux lourdement armés et équipés de masque à gaz qui ont lancé des substances chimiques irritantes en direction des contestataires.

Une porte-parole du département américain de la Sécurité intérieure a déclaré qu'un officier de l'ICE a ouvert le feu après qu'une "émeutière violente" a tenté d'écraser des officiers de l'agence fédérale.

"Cette assaillante présumée a été touchée et est décédée", a écrit Tricia McLaughlin sur le réseau social X. "Il est attendu que les officiers de l'ICE blessés se rétablissent complètement", a-t-il ajouté.

Jacob Frey a déclaré pour sa part que, selon la vidéo qu'il a examinée, la femme incriminée par les autorités fédérales ne semblait pas avoir tenté de percuter quiconque.

Le chef de la police locale, Brian O'Hara, a déclaré aux journalistes qu'une enquête préliminaire indiquait que le véhicule de cette femme bloquait le trafic routier quand un agent fédéral s'est approché à pied du véhicule.

"La voiture a commencé à rouler", a-t-il dit. "Au moins deux coups de feu ont été tirés. La voiture s'est ensuite écrasée sur le bord de la route".

L'identité de la femme abattue n'a pas été communiquée publiquement. D'après la sénatrice démocrate Tina Smith, la défunte était une citoyenne américaine. Le chef de la police de Minneapolis a déclaré qu'elle n'était pas visée par les opérations menées par les agents fédéraux.

Le vaste déploiement d'agents fédéraux à Minneapolis intervient après que Donald Trump a formulé des attaques contre le gouverneur du Minnesota, le démocrate Tim Walz, et contre la communauté somalienne de l'Etat, la plus importante du pays, à laquelle le président américain reproche des fraudes aux aides sociales.

Plusieurs fusillades ont déjà émaillé des opérations de l'ICE à travers le pays, dont deux incidents meurtriers à Chicago au cours de l'automne.

(Reportage Tim Evans, avec Renee Hickman, Heather Schlitz, Jonathan Allen et Ryan Jones; version française Jean Terzian)