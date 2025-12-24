USA-Un million de documents potentiellement liés à Epstein découverts

Le département américain de la Justice (DoJ) a annoncé mercredi la découverte de plus d'un million de documents supplémentaires qui pourraient être liés à son enquête sur l'homme d'affaires condamné pour délinquance sexuelle Jeffrey Epstein.

La publication de l'intégralité des documents pourrait ne pas intervenir avant plusieurs semaines, les détails concernant les victimes devant être expurgés afin d'assurer leur protection.

Donald Trump a promulgué le mois dernier une loi donnant 30 jours au département de la Justice pour rendre les dossiers en lien avec l'affaire publics. Ce délai expirait le 19 décembre.

Les documents publiés jusqu'à présent contenaient de nombreuses expurgations, ce qui a notamment provoqué l'ire de certains Républicains.

Dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux, le DoJ a déclaré que plus d'un million de documents qui pourraient avoir un lien avec Jeffrey Epstein avaient été découverts par le FBI et le bureau du procureur des Etats-Unis de Manhattan.

"Des avocats travaillent jour et nuit pour examiner les documents et procéder aux révisions requises par la loi afin de protéger les victimes. Nous publierons ces documents dès que possible", a indiqué le DoJ.

"En raison de nombre important de documents, ce processus pourrait prendre quelques semaines supplémentaires."

(Bhargav Acharya et Ryan Patrick Jones à Toronto, rédigé par Jonathan Allen; version française Camille Raynaud)