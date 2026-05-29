USA-Un juge ordonne de retirer le nom de Donald Trump du Kennedy Center

Un juge de district américain a ordonné vendredi le retrait du nom du président Donald Trump du Kennedy Center for the Performing Arts, estimant que ce lieu culturel emblématique de Washington ne pouvait être renommé sans l'adoption d'une loi par le Congrès.

Le juge de Washington Christopher Cooper a ordonné à l'administration Trump de retirer dans un délai de 14 jours tous les panneaux portant le nom de Trump et de supprimer toute référence à un "Trump Kennedy Center" des documents officiels.

"Le Congrès a donné son nom au Kennedy Center, et seul le Congrès peut le modifier", a déclaré le magistrat.

Cette décision s'ajoute à un autre jugement défavorable pour le président américain, le gel temporaire du fonds d'indemnisation de près de 1,8 milliard de dollars que Donald Trump veut mettre en place pour indemniser les victimes de ce qu'il nomme l'"instrumentalisation" de la justice par l'ancienne administration démocrate.

Le fonds est très contesté, y compris par certains républicains, qui ont dénoncé le fait que d'anciens émeutiers du Capitole le 6 janvier 2021 puissent être indemnisés avec l'argent du contribuable. Beaucoup l'ont assimilé à une "caisse noire" destinée à récompenser les partisans de Donald Trump.

La juge du district Est de Virginie Leonie Brinkema a jugé nécessaire d'ordonner ce gel temporaire afin d'éviter que de l'argent soit "déboursé de manière irréversible" avant l'examen des plaintes déposées contre la création du fonds.

(Bureau de Washington, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)