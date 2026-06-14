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USA-Un bus de la Coupe du monde incendié après le sacre des Knicks en NBA
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 11:03

par Maria Tsvetkova et Ed Ou

Un bus de la Coupe du monde de football a été incendié et un adolescent a été blessé par balle dans la nuit de samedi à dimanche après des débordements survenus dans le centre de Manhattan à la suite de la victoire des Knicks de New York en finale de NBA face aux Spurs de San Antonio.

Des supporters ont allumé des feux d'artifice et lancé des grenades fumigènes après avoir quitté des bars bondés et occupé des espaces en plein air, scandant "Knicks in five !" en référence au match cinq des finales de NBA remporté (94-90) par son équipe face au Spurs pour mener au total la série 4-1.

C'est le premier sacre des Knicks depuis le titre de 1973, et seulement leur troisième participation dans la série des finales après les défaites de 1994 et 1999 face aux Houston Rockets et aux San Antonio Spurs, dont ils pris leur revanche samedi soir.

Vers 2 heures du matin, un jeune de 17 ans a été blessé par balle au pied lors des célébrations à Times Square, a déclaré un policier new-yorkais à Reuters. Trois suspects ont été placés en garde à vue, a-t-il ajouté.

Alors que les célébrations se prolongeaient dans la nuit, des centaines de personnes, pour la plupart des jeunes, ont pris d'assaut un convoi d'une quinzaine de navettes à Times Square après que celles-ci eurent transporté des supporters de football depuis le premier match de la Coupe du monde de football disputé dans la région de New York entre le Brésil et le Maroc, qui s'est soldé par un match nul (1-1).

Certains d'entre eux ont grimpé sur le toit des bus, sont entrés à l'intérieur et se sont assis aux places réservées aux conducteurs. L'un de ces bus scolaires jaunes, loués par la municipalité pour permettre le transport des supporters de football, a été incendié, raconte un journaliste de Reuters. Au moins trois autres navettes ont été également gravement endommagées.

Un vélo a été hissé sur le toit d'un bus et des supporters de l'équipe de football brésilienne ont rejoint les fans des Knicks sur le toit d'un bus, agitant leur drapeau national. Un homme au visage ensanglanté a traversé la foule, mais Reuters n'a pas pu déterminer la cause de sa blessure.

"Ils expriment leur joie, de manière un peu violente, mais c'est comme ça", a déclaré Youssef Sabbr, un Canadien de 49 ans d'origine marocaine, qui était descendu d'un des bus de la Coupe du monde avant qu'il ne soit encerclé par la foule.

"C'est ce qui se passe partout dans le monde quand une équipe gagne", a-t-il noté.

La police a bouclé certaines rues et, après s'être retenue pendant environ deux heures, des agents en tenue anti-émeute sont intervenus, prenant notamment en chasse des supporters dans les rues.

Des officiers de police à cheval ont également repoussé la foule, dégageant les rues autour du Madison Square Garden, le stade des Knicks.

(Reportage bureaux de Reuters; rédigé par Phil Stewart et Kim Coghill; version française Claude Chendjou)

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