USA: un avion civil, précurseur d'un successeur au Concorde, franchit le mur du son

Le XB-1 en 2016 à Englewood (Colorado) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / TOM COOPER )

Un avion civil de conception américaine a franchi pour la première fois le mur du son lors d'essais dans le désert de Mojave, aux Etats-Unis, a annoncé mercredi la société Boom Supersonic, qui compte produire le premier successeur au Concorde.

Le XB-1, qui ressemble à un avion de chasse militaire, est présenté comme le premier avion supersonique civil fabriqué aux Etats-Unis et le premier avion civil à avoir franchi le mur du son depuis la retraite en 2003 du Concorde, avion commercial supersonique exploité pendant vingt-sept ans par Air France et British Airways.

Le vol a eu lieu mardi sur le site même du tout premier vol supersonique de Chuck Yeager en 1947.

"Le vol supersonique de XB-1 démontre que la technologie pour les vols supersoniques de passagers est là", a commenté Blake Scholl, patron-fondateur de Boom, cité dans un communiqué.

"La prochaine étape consiste à changer l'échelle de la technologie de XB-1 pour l'avion commercial supersonique Overture. Notre objectif ultime est de faire profiter tout le monde des avantages du vol supersonique", a-t-il ajouté.

Overture est destiné à transporter entre 64 et 80 passagers à une vitesse maximale de Mach 1.7 - soit deux fois la vitesse actuelle des avions commerciaux -, sur plus de 600 liaisons dans le monde.

Son rayon d'action maximum devrait être de 7.867 kilomètres, et il devrait pouvoir rallier Miami à Londres en moins de cinq heures (environ 8h30 actuellement).

Boom a déjà reçu un total de 130 commandes et pré-commandes de la part d'American Airlines, United Airlines et Japan Airlines.

Cet appareil doit être en mesure de voler à 100% avec des carburants d'origine non fossile ("sustainable aviation fuels", SAF), le rendant moins polluant que le Concorde et aussi moins gourmand et moins coûteux. Il devrait également être plus silencieux grâce à sa motorisation différente.

En 2022, la société prévoyait une entrée en exploitation d'ici 2029.

Sollicitée par l'AFP concernant le calendrier, elle n'a pas répondu dans l'immédiat.

L'usine, dont la construction en Caroline du Nord s'est achevée en juin 2024, doit produire 33 exemplaires d'Overture par an, en attendant la construction d'une seconde ligne d'assemblage pour doubler la capacité.