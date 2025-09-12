USA-Trump veut déployer la Garde nationale à Memphis

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il enverrait des forces de la Garde nationale à Memphis, dans l'Etat du Tennessee, évoquant la lutte contre la criminalité.

"Nous allons régler ce problème, comme nous l'avons fait à Washington", a déclaré Donald Trump, lors d'une interview accordée à l'émission "Fox and Friends" de la chaîne Fox News.

Le locataire de la Maison blanche a aussi évoqué un déploiement de la Garde nationale à La Nouvelle-Orléans (Louisiane).

Le mois dernier, le président américain a annoncé le placement sous contrôle fédéral de la police de Washington DC et ordonné le déploiement de membres de la Garde nationale dans la capitale des Etats-Unis, pour faire face selon lui à une flambée de criminalité.

Il a déjà ordonné plus tôt cette année le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles et évoqué début septembre une mesure similaire à Chicago (Illinois).

